Prefeito participa de audiência com Ministro da Saúde, em Brasília

Em busca de recursos para Saúde Municipal, o prefeito Iris Rezende cumpriu agenda em Brasília na tarde desta quinta-feira, 04. Acompanhado da secretária da Saúde, Fátima Mrué, do secretário de Governo, Paulo Ortegal, e do deputado federal José Nelto, Iris participou de audiência com o Ministro da Saúde, Luis Henrique Mandetta, e apresentou projetos que visam ampliar e modernizar o atendimento médico em Goiânia.

“Nós já aumentamos o salário dos médicos para atrair novos profissionais e estamos com processo de contratação aberto. Agora, queremos garantir a ampliação das unidades e a implantação de novas, com equipamentos modernos, para oferecer uma cobertura eficiente em todas as regiões da cidade. Para isso, contamos com a parceria do Governo Federal”, explica o prefeito.

A secretária da Saúde apresentou ao ministro o cadastro atual dos usuários do SUS de Goiânia. A verba repassada para o município não corresponde ao atendimento realizado. “Precisamos ampliar nossa cota, pois estamos atendendo um número bem maior de pacientes do que o previsto com o recurso repassado. Nosso objetivo não é limitar o atendimento das pessoas do interior, mas precisamos receber os valores necessários para tais”, afirma Fátima.

Hoje, cerca de 50% das internações realizadas pelo SUS em Goiânia são de pacientes do interior do Estado.

O ministro Luiz Henrique Mandetta, que conheceu os projetos da Saúde de Goiânia durante uma visita no início do ano, acatou os pedidos do prefeito e encaminhou para análise técnica. “Todo empenho realizado pelo Ministério precisa deste parecer, que faremos no menor tempo possível. Já vou encaminhar de imediato. Eu conheço a realidade do município e confio na administração do senhor. Faremos o possível e vamos inaugurar juntos a nova maternidade”,

Novas Unidades

No próximo mês, a prefeitura de Goiânia vai entregar dois novos Centros de Saúde da Família: no Novo Planalto e no Jardim Itaipu. Em outubro será entregue a Maternidade Oeste e a UPA do Jardim América. Ao ministro Luiz Henrique Mandetta, o prefeito de Goiânia solicitou recursos para investir em equipamentos de última geração.

“Toda a estrutura das novas unidades está bem encaminhada e será finalizada no tempo previsto. Já iniciamos o processo para compra de equipamentos e queremos adquirir os melhores que existem no mercado. Por isso estamos entregando um orçamento ao ministério a fim de ampliar a infraestrutura de atendimento”, ressalta o prefeito.