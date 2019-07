Prefeitura de Goiânia promove arraiá de rua nesta sexta-feira, 05

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) em parceria com outras pastas, como a Secretaria Municipal da Mulher (SMPM), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA) organizam amanhã, 5, mais um Arraiá de Rua. A quadrilha e festejos são voltados para pesssoas em situação de rua e começam às 14 horas e vão até o final da tarde, no Cepal do Setor Sul.

O objetivo é promover a interação social e oferecer momentos de descontração e lazer a quem se encontra nas ruas de Goiânia. Muitos que irão participar das atividades são atendidos pelos abrigos da SEMAS, Casa da Acolhida 1 e 2, além do Centro Pop.

Dentro do Cepal foi montada uma estrutura com espaço da beleza, onde será possível cortar cabelo, fazer escova, barba e cuidados com o visual dos participantes. Na cozinha do evento, atrativos especiais, comidas típicas, canjica, arroz doce, cachorro quente, por exemplo. A decoração é um atrativo a parte e foi feita com a participação de vários colaboradores de diferentes secretarias envolvidas.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social, Mizair Lemes Junior, a iniciativa pretende incluir as pessoas em situação de rua em ações culturais e de lazer. ‘Será uma atividade muito bacana com dança, cuidados com a saúde, beleza, animação e comida. Momentos legais que mostram como é bom compartilhar e demonstrar solidariedade a todos’, destaca.