Volta do chorinho celebra 77 anos do batismo cultural de Goiânia

O projeto Grande Hotel Vive o Choro, mais conhecido pelos goianienses como chorinho, está de volta nesta sexta-feira (05/07) na rua 3, Centro de Goiânia. As atrações musicais do primeiro dia são Bruno Rejan, Trio toca, Jacob do Bandolim e Dona da Roda.

O chorinho é promovido pela prefeitura de Goiânia, por meio da secretaria municipal de Cultura (Secult), e retorna em nova temporada com algumas mudanças.

“O projeto permanece às sextas-feiras, mas agora será realizado quinzenalmente e com duas atrações por dia voltadas aos grupos de choro, MPB e samba”, explica a diretora de eventos da Secult, Marci Dornelas. O primeiro show começa às 19h30 e termina às 20h30 e a segunda apresentação tem início às 20h45, com encerramento às 22h.

A programação já está fechada com 11 edições previstas até 22 de novembro de 2019. O grupo de choro é fixo e abre o evento todas as sextas-feiras. Atrações de MPB e samba se revezam e encerram a noite.

O 5 de julho foi escolhido para o retorno do chorinho porque marca a data do batismo cultural de Goiânia, realizado em 1942. A capital é a única cidade do Brasil que tem esta denominação como a data de sua inauguração oficial.

No batismo cultural, Goiânia foi palco de várias apresentações que atraíram personalidades públicas de todo o país. Neste dia também aconteceu a inauguração do Cine Teatro Goiânia, hoje Teatro Goiânia, local onde Pedro Ludovico entregou a chave simbólica da cidade ao primeiro prefeito, Venerando de Freitas Borges.

Confira a programação completa:

Julho

05/07

Bruno Rejan Trio toca Jacob do Bandolim

Dona da Roda

19/07

João Garoto e Grupo de Choro Brasileirinho

Cláudia Garcia

Agosto

02/08

Zé do Choro

Nóys é Nóys

16/08

Trio Casca Grossa

Dona da Roda convida Grace Carvalho

30/08

Nonato Mendes e grupo

Artu

Setembro

13/09

Brazil in Trio

Pádua e TomChris

27/09

Rozinaldo Miranda

Douglas Sá

Outubro

11/10

João Fernandes

Beaju – Tributo a Clara Nunes

25/10

Tony Calaça Quarteto

Lívia Belém

Novembro

08/11

Grupo Chorare

Dani França – Tributo a Dona Ivone Lara

22/11

Fausto Noleto e grupo

Caramuru Brandão e Hugo Baltazar

Coró de Pau