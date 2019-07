Estudantes da rede pública estadual são destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática

Alunos da rede pública estadual dos 246 municípios goianos foram selecionados para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep 2019). O resultado foi divulgado na última sexta-feira (5/7) pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), organizador da competição.

Cerca de 1 milhão de alunos, classificados para a segunda fase, farão as provas no dia 28 de setembro. Os locais de provas serão conhecidos no dia 17 de agosto a partir do meio dia. A lista final dos premiados será conhecida no dia 3 de dezembro e a premiação ocorrerá no ano seguinte.

Considerada a maior olimpíada de Matemática do mundo, a OBMEP contou este ano com 54.831 escolas públicas e particulares inscritas. As provas da primeira fase, composta por prova objetiva, foram realizadas por 18.158.775 estudantes. Na edição de 2019 será concedido um total de 575 medalhas de ouro, 1.725 medalhas de prata, 5.175 medalhas de bronze e mais de 51 mil menções honrosas. E todos os medalhistas garantem participação no Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.), criado para incentivar e promover o desenvolvimento acadêmico dos participantes.

A OBMEP é realizada pelo IMPA com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e patrocínio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC). Confira a relação dos alunos da rede pública estadual selecionados por município no https://tinyurl.com/y36frtho.