“Nosso gabinete é a rua”, afirma Caiado, ao lado de Iris no Mutirão que celebra os 209 anos de Campinas

Ronaldo Caiado reafirmou o compromisso de governar em conjunto com prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e em total sintonia com a população ao participar da transferência simbólica do Poder Executivo da Capital para Campinas, na manhã desta segunda-feira (8/7), data em que o bairro completa 209 anos. A festividade marcou o 23º Mutirão da Prefeitura, que neste ano tem sido realizado em parceria com o Governo de Goiás. Os mais de 120 serviços, entre atendimentos estaduais e municipais, estão sendo realizados no Parque Campininha das Flores e beneficiando 25 setores. “Tenham certeza que o Estado estará, dentro das suas condições, em parceria de tempo integral com a Prefeitura. É nossa meta fazer com que o gabinete do Executivo saia do ar refrigerado e venha diretamente conviver com a população, prestar ao povo goiano esse serviço direto, facilitado, com resultado e qualidade”, garantiu Caiado.

Dentre os serviços implementados pelo Governo de Goiás estão os atendimentos prestados pelo Vapt Vupt, relacionados ao Detran, Ipasgo e Procon, além de participações das secretarias de Desenvolvimento Social, Educação Cultura, Esporte Lazer e Saúde, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Também teve assistência à saúde, com médicos oftalmologistas. A parceria, ressalta Caiado, é resultado da afinidade de filosofia de gestão que existe entre os dois líderes. “Só acredito que um governo supera as suas dificuldades quando existe uma sintonia entre o Estado e a população. O estilo do Iris, assim como o nosso, é de ir para frente, estar diante dos problemas, de corpo inteiro, e não mandando porta voz. Assim que é o nosso jeito de agir: pé no chão. Nosso gabinete é a rua, o interior, é caminhando, conhecendo as dificuldades e buscando parceria”, reforçou.

Já o prefeito Iris Rezende destacou que Caiado está demonstrando, logo nos primeiros meses de seu governo, que não veio “simplesmente para consertar”. “Ele [Ronaldo Caiado] veio para criar um novo horizonte, uma nova política nesse Estado. A política de parceria – aquilo que lá antigamente chamavam de mutirão. Governo estadual, Prefeitura Municipal de Goiânia, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa de mãos dadas para proporcionar a Goiânia condições melhores de vida”, afirmou.

Morador do Perim, Edson de Oliveira finalmente teve a oportunidade de solicitar a segunda via da carteira de identidade. “A minha sumiu há um mês. Soube do mutirão e vim para cá. Agiliza demais”, elogiou. De passagem por Goiânia, Sueli Aparecida dos Santos, natural de Redenção (PA), vigiava os dois netos, enquanto a sogra Maria Neura Lima, aguardava o atendimento. “Soube do mutirão pelo carro de som. Vim acompanhar minha sogra, que veio fazer uns exames. É muito bom o governo fazer isso; nem todos têm dinheiro para pagar”, sorriu. Coordenadora do stand do Detran, Ceres Regina Cassiano espera que a parceria persista por mais edições. “É uma ‘casadinha’ importante e damos parabéns ao prefeito e nosso governador.”

Em discurso durante a solenidade de transferência, no Colégio Santa Clara, Caiado novamente expressou seu entusiasmo em participar dos momentos emblemáticos da Capital e do Estado. “Precisamos reverenciar nossa história. A história de Goiás é bonita, construída com muito trabalho e esforço, já que, àquela época, as belezas e as prioridades eram o litoral. E Campinas, sem dúvida alguma, é berço da política no Estado de Goiás. Daqui também se disseminou para todo o Estado a boa cultura, a poesia. Santa Clara formava aqueles que se tornariam as melhores cabeças. E hoje, nossa Campininha das Flores é também um dos maiores centros comerciais de Goiás.”

Iris saudou a quem chamou de “família campineira”, da qual ele próprio é um dos pioneiros. “É uma coincidência muito interessante. Neste mesmo mês, completo 70 anos que cheguei a Campinas, com 15 anos de idade, vindo da roça. Hoje, comemoro mais um aniversário do bairro, agora como prefeito. Se chego a 60 anos de vida pública com honradez, recebendo homenagens que jamais havia imaginado, é devido à influência da família campineira”, atribuiu.

A Câmara Municipal de Goiânia homenageou personalidades do bairro com a Comenda do Mérito Campineiro Licardino de Oliveira Ney e Diplomas de Honra ao Mérito. A campineira Eloisa Helena Fernandes Lima representou os homenageados. “Eu me sinto muito honrada. Nasci e vivi toda minha vida aqui, onde me fiz política e empresária. Acompanho o governador desde quando era deputado federal e sei que Deus não nos escolhe à toa. Pode ser um ano difícil, mas com povo e Deus ao seu lado, o senhor vai vencer.”

Propositor da sessão especial, juntamente com Sabrina Garcêz e Denício Trindade, o vereador Anselmo Pereira fez um retrospecto da história do bairro, que começou como povoado formado por mineradores que vieram em busca de ouro nas águas do Ribeirão Anicuns e frisou sua importância econômica e cultural para a Capital. “Campinas é um bairro em que muitos passam, mas não sabem de seu passado. Temos que reverenciar a história de Campinas. É o berço da história de Goiânia e de seus principais nomes políticos”, afirmou.

Estiveram presentes os secretários de Estado Adriano da Rocha Lima (Desenvolvimento Econômico e Inovação), Anderson Máximo (Casa Civil), Tenente-Coronel Luiz Carlos de Alencar (Casa Militar), Edival Lourenço (Cultura), Fátima Gavioli (Educação), Henrique Ziller (Controladoria-Geral), Ismael Alexandrino (Saúde), Marcos Cabral (Desenvolvimento Social), Rodney Miranda (Segurança Pública) e Valéria Torres (Comunicação); os presidentes Marcos Roberto Silva (Detran), Elizeth Araújo (ABC interina), Fabrício Amaral (GoiásTurismo), Sílvio Fernandes (Ipasgo), Denes Pereira (Iquego); o chefe de gabinete da Vice-Governadoria, Flávio Inácio da Silva, que representou o vice-governador Lincoln Tejota; além do delegado geral da Polícia Civil, Odair José Soares; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), Coronel Dewislon Adelino Mateus; o deputado estadual Bruno Peixoto; o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Romário Policarpo, entre outros vereadores, secretários municipais, autoridades religiosas e lideranças políticas.