SMT informa: Interdição na Avenida Goiás começará na terça-feira

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) esclarece que a interdição da pista da Avenida Goiás, sentido Norte/Sul, entre as Avenidas Independência e Paranaíba, ocorrerá a partir da terça-feira, 9/7, e não mais nesta segunda-feira,8, como havia informado anteriormente.

O secretário Fernando Santana esclarece que a SMT aguarda a conclusão da implantação das placas de sinalização, por parte da empreiteira, para realizada a interdição e estabelecer as rotas alternativas e os desvios do trânsito local.

A pista será fechada para mais uma etapa da construção da rede de drenagem que vai solucionar os problemas de enchentes e alagamentos nas adjacências da Avenida, região da Rua 44, Avenida Independência, Praça do Trabalhador, Praça do Bandeirante e Praça Cívica. A via também será requalificada e preparada para a operação BRT.

Mudanças

No trecho entre a Avenida Independência e a Avenida Paranaíba (sentido Norte/Sul) o trânsito da Goiás será desviado para as Ruas 70 (automóveis) e Rua 68 (ônibus), sendo que será proibido estacionar do lado direito das duas vias. Os semáforos nos cruzamentos da Independência e da Paranaíba receberão ajustes de três tempos e placas de orientação sobre os desvios e proibições serão instaladas.

*Com informações da Secretaria de Trânsito