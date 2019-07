“Vamos trabalhar cada vez mais para que o cidadão se sinta confortável e tranquilo em sua Romaria”, diz Caiado

Pontualmente às 8h, de mãos dadas com a primeira-dama Gracinha Caiado, o governador Ronaldo Caiado chegou ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, para participar da última missa da Romaria de 2019. “Cada dia mais cresce um sentimento de fé de todas as pessoas em um só lugar. A Romaria de Trindade é uma romaria espiritual, as pessoas vêm aqui refletindo sobre as bênçãos que receberam, agradecendo e renovando a sua fé”, disse.

Este ano, a segurança dos fiéis foi reforçada. Dois mil policiais militares e bombeiros foram destacados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública para os dez dias de Romaria em Trindade. E a estimativa da Prefeitura de Trindade é que o número de fiéis participantes em 2019 tenha crescido cerca de 20% em relação ao ano passado.

Neste domingo, o governador agradeceu o empenho de todos que trabalharam para oferecer segurança e acolhimentos aos fiéis. “Vamos trabalhar cada vez mais para que o cidadão se sinta confortável e que na sua romaria tenha tranquilidade de convivência e com respeito”. E completou: “Tenho que cumprimentar as polícias civil e militar, o Corpo de Bombeiros, que realmente atuaram de maneira eficiente e também carinhosa para poder dar a melhor atenção a todos que estão e já estiveram em Trindade”, destacou Caiado. O mesmo fez o Padre Robson em fala destinada ao governador: “Obrigado por colaborar cedendo as forças do Estado para que nossa festa seja realizada”, agradeceu.

Durante os dez dias de romaria, esta foi a quinta vez que o governador esteve em Trindade. E aproveitou a missa para reafirmar e reconhecer a importância da fé na superação de desafios. “Com fé em Deus e no Divino Pai Eterno, nós superaremos todas as dificuldades para, cada vez mais, poder atender meu povo, a minha gente, com total transparência e, ao mesmo tempo, com amor ao próximo”, assegurou.

Como faz todos os anos, Caiado fez parte da romaria. No primeiro dia, andou os 18 quilômetros a pé até Trindade. Na manhã seguinte, ele e Gracinha inauguraram o estande de apoio ao romeiro da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Durante a semana, o governador ainda acompanhou o desfile de carreiros e, na última sexta-feira, participou da cavalgada de muladeiros.

Além dos momentos tradicionais de fé, a missa celebrada pelos padres Robson Pereira e Wellington Silva neste domingo contou com o lançamento de um selo comemorativo, por meio do Ministério da Inovação e Comunicações em parceria com os Correios. O selo foi personalizado especificamente em referência aos 15 anos da Associação Filhos do Pai Eterno da Festa de Trindade.

O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, também lançou 17ª Carta Pastoral, intitulada de “Meditação sobre a vida no espírito”. Aos fiéis, Dom Washington ressaltou que a Romaria não é apenas uma caminhada. “A caminhada a Trindade é mais que a locomoção do corpo físico. É, sobretudo, uma caminhada espiritual, que supõe um crescimento na fé.”

Após a missa, o governador andou a pé pela feira da cidade e abraçou os diversos trindadenses. Depois, Caiado aceitou o convite para um café da manhã na casa da deputada federal Flávia Morais, onde encontrou apoiadores e lideranças do município. Em seguida, o governador foi recepcionado na casa do ex-prefeito de Trindade Valdivino Chaves Guimarães.

“Valdivino sempre teve uma voz de carinho comigo. É uma pessoa muito especial e quero dizer que nesta casa sempre me sinto à vontade. Quero agradecer pelo carinho com que vocês me tratam há mais de 20 anos”, comentou o governador.

Também participaram do evento o secretário da Casa Civil, Anderson Máximo; a presidente interina da Agência Brasil Central (ABC), Elizeth Araújo; os deputados federais Delegado Waldir, Flávia Morais e Francisco Júnior; os deputados estaduais Dr. Antônio, Bruno Peixoto, Iso de Moreira e Amauri Ribeiro; o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), Walter Carlos Lemes; a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz; os senadores Luiz Carlos do Carmo, Pedro Chaves e Vanderlan Cardoso; os prefeitos de Goiânia, Iris Rezende, e de Trindade, Jânio Darrot, além de vereadores da capital e de cidades vizinhas.