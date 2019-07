Abertas as inscrições para a VIII Jornada Científica do HDT

Estão abertas as inscrições para a VIII Jornada Científica do Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), que acontecerá nos dias 29 e 30 de agosto no Auditório da Área 4 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Voltado aos colaboradores do hospital, profissionais da saúde e estudantes, o evento contará com minicursos, conferências e mesas-redondas sobre assuntos atuais relacionados às doenças infecciosas e dermatológicas.

A abertura oficial da Jornada será no dia 29 de agosto (quinta-feira) às 18h30min, na Escola de Formação de Professores e Humanidades, no Auditório da Área 6 da PUC-GO, com a conferência “Imunização: uma reflexão sobre a atualidade”, ministrada pelo médico e professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Dr. José Geraldo Leite. De acordo com a infectologista e Diretora de Ensino e Pesquisa do HDT, Dra. Marília Turchi, “a Jornada é um importante evento, pois além de reunir especialistas renomados de abrangentes áreas também proporciona a atualização dos profissionais de saúde e estimula a produção científica na área de saúde”.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.jornadacientificahdt.com.br com valores promocionais até o dia 22 de julho e no local do evento, conforme disponibilidade de vagas. As normas para submissão dos trabalhos científicos também estão disponíveis na página.