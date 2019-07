Mutirão nos Bairros: estado e prefeitura reforçam parceria

Em mais uma edição do Mutirão nos Bairros, evento da Prefeitura de Goiânia em parceria com o Governo de Goiás, milhares de pessoas passaram pela estrutura montada no Parque Campininha das Flores, na região de Campinas, nesta segunda-feira, 08. O evento, que marcou as comemorações do aniversário de 209 anos do bairro, foi prestigiado pelo prefeito, Iris Rezende, pelo secretário do Governo, Ernesto Roller, e pelo governador Ronaldo Caiado, entre outras autoridades.

Somente a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) atendeu mais de 300 pacientes durante consultas oftalmológicas, um dos serviços mais procurados pela população. Já o Vapt Vupt ofereceu atendimento do Detran, Ipasgo, Procon e Goinfra, além da emissão de documentos. Também foram realizadas oficinas de primeiros-socorros e exposições sobre programas como a Patrulha Maria da Penha. Cerca de 500 crianças e adolescentes participaram de brincadeiras promovidas pela Secretaria de Esporte e Lazer (Seel).

O Corpo de Bombeiros expôs equipamentos e ofereceu às crianças muita aventura com atividades de rapel e arvorismo. A Polícia Militar expôs animais taxidermizados do batalhão ambiental e ofereceu palestras educativas da PROERD. As atividades foram coordenadas pela Secretaria do Governo (Segov).

Para o secretário do Governo, a boa procura pelos serviços foi uma demonstração de que a parceria entre estado e município deve continuar: “Todo o governo de Goiás, por recomendação do governador Ronaldo Caiado, abraça esse projeto. A parceria continuará, porque o governo está à disposição para fazer parcerias que entreguem serviços aos cidadãos, independente de discussões de cor partidária”.

“Tenham certeza que o Estado estará, dentro das suas condições, em parceria de tempo integral com a Prefeitura. É nossa meta fazer com que o gabinete do Executivo saia do ar refrigerado e venha diretamente conviver com a população, prestar ao povo goiano esse serviço direto, facilitado, com resultado e qualidade”, garantiu o governador Ronaldo Caiado.

O próximo mutirão já tem dia e local marcado: será nos dias 20 e 21 de Julho, no Bairro Vera Cruz, em Goiânia.