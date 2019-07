Com 31 mil inscritos de todo o País, goiana é selecionada para turma de formação de líderes do RenovaBR

Processo seletivo deste ano teve como foco a capacitação de possíveis candidatos nas eleições municipais de 2020

A goiana Ludmila Rosa, de 31 anos, foi uma das selecionadas para participar da iniciativa de formação de líderes do movimento RenovaBR. O processo seletivo iniciado em abril teve 31 mil inscritos de todo o País. O resultado foi divulgado na noite de segunda-feira (1°) e priorizou possíveis candidatos aos cargos de vereadores e prefeitos nas eleições municipais de 2020.

Em edições anteriores o curso contou com aproximadamente cinco mil inscritos e selecionou pouco mais 130 candidatos, o que resultou na eleição de um senador, nove deputados federais e sete deputados estaduais. A direção do movimento, reconhecido por promover novas práticas políticas, ainda não divulgou o quantitativo de acréscimo feito no número de selecionados para a edição deste ano, tendo em vista o grande volume de inscrições recebidas.

Na lista dos selecionados, Ludmila Rosa, também conhecida como Lud Rosa, já participou do projeto Politizar, desenvolvido pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), em 2017, pelo qual recebeu o título de simulanda destaque. E, desde 2016, integra a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps), sendo, neste ano, uma das 64 selecionadas no universo de mais de 3 mil inscritos para o time de Líderes.

Com a participação nos projetos, Lud Rosa espera se preparar para uma carreira pública direcionada no desenvolvimento de políticas voltadas para cidades acessíveis, inteligentes e sustentáveis, principalmente, no manejo de resíduos e saneamento básico. “Minha participação em iniciativas como Politizar e na RAPS tem sido decisiva para a tomada de decisão de concorrer a uma eleição futuramente, assumir responsabilidades e melhorar nosso processo eleitoral, políticas e gestão pública”, afirma a cientista política que hoje é assessora parlamentar na Câmara Municipal de Goiânia e estudante de Direito.

Natural de Posse, na região Nordeste do Estado, Lud sonha em desenvolver uma vida pública em Goiânia, onde mora desde que se formou na Universidade de Brasília (UnB), em 2013, e espera por em prática soluções inovadoras para a gestão de uma metrópole, a partir da troca de experiências com outros participantes do movimento. “É um espaço de fortalecimento da democracia, a partir de valores como ética e sustentabilidade”, resume a goiana.

RenovaBR

O RenovaBR é uma iniciativa que nasceu na sociedade civil, com o objetivo de preparar novas lideranças para entrar para a política. Apartidário, o RenovaBR é uma iniciativa de formação de lideranças e de engajamento cívico, formado por 17 parceiros, 49 professores, mais de 480 doadores e 6,8 mil voluntários.