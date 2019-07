Projeto de revisão do Plano Diretor será encaminhado à Câmara nesta quarta-feira

O prefeito Iris Rezende encaminha nesta quarta-feira, 10, para apreciação da Câmara Municipal de Goiânia, o Projeto de Lei que revisa a Lei Complementar n. 171/2007, que dispõe sobre o Plano Diretor da capital. A solenidade ocorre às 16 horas, no Salão Nobre do Paço Municipal, quando o presidente do legislativo goianiense, Romário Policarpo, também recebe todos os relatórios e estudos que basearam o documento.

Realizada por uma equipe de técnicos constituída por servidores da própria administração municipal, a revisão do Plano Diretor da capital foi iniciada em janeiro de 2017, tendo como principal mote a participação da população na construção do projeto de planejamento de Goiânia para os próximos 10 anos.

Intitulado Goiânia do Futuro, o projeto foi fundamentado pensando em se construir uma cidade que ofereça à população maiores oportunidades de educação, emprego e renda, como também garantir a preservação ambiental.

‘Acreditamos que mais do que pensar a cidade nas questões de planejamento, trânsito, mobilidade e ordenamento urbano, temos que pensar em meios de oferecer à nossa população maior qualidade de vida, tornando-a mais economicamente ativa e ambientalmente viável’, afirma o prefeito Iris Rezende

Uma das propostas apresentadas no Projeto de Lei que será apreciado pelos vereadores da capital, é a criação de Arranjos Produtivos Locais (APL’s) em algumas regiões da cidade, como as áreas de vestuário, na região próxima da Rodoviária, e as áreas voltadas ao agronegócio ao longo da Avenida Castelo Branco, nos Setores Coimbra e Campinas. Também estão previstos polos de desenvolvimento nas regiões Leste, Oeste, Norte, Sudoeste e Noroeste da capital.

Além dos eixos voltados ao desenvolvimento humano e econômico, a proposta de revisão do Plano Diretor também é dividida em outros quatro eixos: Sustentabilidade Socioambiental, Ordenamento Territorial, Gestão Urbana e Mobilidade, Acessibilidade e Transporte. ‘Dentro desses seis eixos fundamentais, priorizamos sempre pensar a cidade tendo como base nossos moradores, que serão as principais personagens na construção da cidade nos próximos anos, construindo uma cidade melhor para todos nós’, destaca o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Henrique Alves.