Caiado garante, junto ao Dnit, a continuidade das obras do Contorno Rodoviário de Aragarças

Em reunião em Brasília, nesta quarta-feira (10/07), com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), general Antônio Leite dos Santos Filho, o governador Ronaldo Caiado entregou ao órgão a licença ambiental concedida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Semad) para a construção do Contorno Rodoviário na BR-070, na cidade de Aragarças, em Goiás. “É mais um avanço ali naquela região. É importante para que a gente tenha aquele anel externo, que é um clamor de toda a população de Aragarças e também de Barra do Garças (MT)”, explicou o governador. A licença ambiental foi uma solicitação do Dnit para a retomada das obras na região.

De acordo com o diretor-geral do Dnit, o empenho do Governo do Estado na entrega da licença ambiental trará celeridade a todo o processo. “Nós solicitamos o apoio do governador e mal entreguei [a solicitação], tudo já estava completo e aprovado em um tempo muito reduzido. Ficamos muito satisfeitos com essa parceria, com esse apoio do Governo de Goiás”, salientou.

Além da construção do Contorno Rodoviário de Aragarças, o Dnit trabalha na manutenção de trechos rodoviários no Estado. De um total de 2.958,90 quilômetros da malha Dnit coberta por contratos de manutenção, 2.735,40 quilômetros já foram recuperados, o que equivale a 92,45% de cobertura.

A Lei Orçamentária Anual 2019 (LOA), que estabelece os orçamentos da União, contempla ainda a construção do contorno rodoviário em Jataí, na BR-060, em Goiás, e a adequação do trecho rodoviário na divisa entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás, e entre os estados de Goiás e da Bahia, na BR-020.

No encontro em Brasília, o general apresentou ao governador Ronaldo Caiado um relatório com o andamento das obras de manutenção da malha rodoviária no Estado e das obras que estão em andamento ou serão implantadas em 2019. “Estamos trabalhando intensamente para conseguir mais recursos, de forma que a manutenção das estradas no Estado tem crescido bastante. Por exemplo, já estão superados mais de 80% dos buracos”, ressaltou o general.

Caiado destacou o empenho do governo federal na recuperação das rodovias assim como na conclusão das obras. “O general Santos Filho me recebeu aqui com todo o diagnóstico e o mapeamento de Goiás. Só tenho a agradecer ao general pelo carinho com que tem tratado o nosso Estado”, concluiu.