Museu Antropológico da UFG abre a Exposição OcupAções

Ocorre nesta sexta-feira (12) a abertura da exposição OcupAções, que compõe a agenda de celebração dos 50 anos do Museu Antropológico da (UFG). A concepção e a montagem da exposição foram realizadas por estudantes do 5° período do curso de Museologia da Universidade Federal de Goiás (UFG). A exposição traz o tema de museu como “território”, enquanto base para trabalho humano, onde sujeitos e grupos sociais criam identidades a partir de suas experiências históricas e sociais sob diversos contextos culturais, políticos, econômicos, por exemplo.

De acordo com a curadoria da exposição, o termo OcupAções remete a ocupação ativa dos espaços do museu. Para isso foram criados núcleos interativos que possibilitem sensações de apropriação do espaço por parte do visitante. A proposta é afirmar que o museu é aquilo que tentamos construir dele ou com ele, a partir das atividades oferecidas neste local, como a interação com o que está exposto ou em ações educativas.

A exposição estará aberta ao público até março de 2020.