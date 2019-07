Semad e Polícia Ambiental flagram desmatamento irregular em Itapirapuã

Equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad Goiás) e do Batalhão Ambiental da Polícia Militar de Goiás flagraram nessa semana um desmatamento irregular, sem licença ambiental, de onze hectares de área de preservação permanente e, também, de vegetação fora da área de preservação permanente em uma fazenda no município de Itapirapuã. De acordo com os agentes da Semad, a vegetação nativa do Cerrado foi destruída para criação de gado.

O produtor rural e dono da propriedade foi levado para a delegacia da Cidade de Goiás e responderá por crime ambiental. Ele foi multado em R$ 15 mil e área desmatada foi embargada.

Desde o início do mês, a Semad, em parceria com a Polícia Militar Ambiental, está realizando a Operação Temporada Araguaia 2019. Agentes estão trabalhando em conjunto na fiscalização ao desmatamento ambiental e tráfico de animais, coibindo a pesca predatória e caça irregular.

A operação também está realizando abordagens para coibir a pesca e transporte ilegal de pescado. Nesta semana, foram realizadas abordagens em embarcações nos Portos de Aruanã, Nova Crixás, Britânia e distrito de Itacaiú.

Denúncia

Para denunciar crimes ambientais, basta ligar para o número 190 da Polícia Militar. A denúncia será encaminhada para o Policiamento Ambiental e agentes da Semad que vão averiguar a possível irregularidade.