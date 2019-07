Tribuna do Planalto: O jornal que guarda a história do jornalismo goiano

Por Elizeth Araújo

O jornal Tribuna do Planalto guarda a história do pioneirismo do jornalismo político e esportivo de Goiás. Nasceu de uma ideia empreendedora do empresário Sebastião Barbosa da Silva para ocupar o noticiário nas segundas-feiras e por isso, se chamava Jornal da Segunda.

Quando cheguei na Tribuna, o jornal já respirava mudança e se expandia no interior com o Caderno Comunidades, que circulava em todas as regiões do Estado. Depois vieram a Tribuna do Tocantins, Tribuna do Sudoeste, Tribuna de Anápolis e Tribuna em Brasília. E o jornal não parou mais de mudar!

Vieram os concursos de redação, Goiânia na Ponta do Lápis, Goiás na Ponta e o Caderno Escola, que chegou a ser o maior suplemento de Educação do país. Foram tantos projetos, tanto aprendizado para a Comunicação, que a Tribuna virou uma Escola de Jornalismo.

