Obras de continuação da Avenida Leste/Oeste começam na segunda-feira, 15

A Prefeitura de Goiânia dará início na próxima segunda-feira, 15, às obras de continuação da Avenida Leste/Oeste, tramo Leste, no trecho compreendido entre a Rua 74, no Centro, até à Rodovia GO-403, via que dá acesso à cidade de Senador Canedo, na região metropolitana. A ordem de serviços para início dos trabalhos foi assinada ontem, 11, pelo secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), engenheiro Dolzonan da Cunha Matos.

Pelo projeto estrutural da obra, que foi doado pelo Codese ao município de Goiânia, o trajeto da Leste-Oeste em seu sentido leste terá 8,1 km de extensão e servirá de eixo de transporte entre Goiânia e Senador Canedo. De acordo com a Seinfra, a obra é de suma importância para o município e vai contribuir para desafogar o trânsito em uma das regiões mais movimentadas de Goiânia.

O custo total da obra, que será dividido em quatro etapas, foi orçado em R$ 68 milhões e será bancado com recursos próprios da Prefeitura de Goiânia e do Estado de Goiás, que deve arcar com 50% desse valor por força de convênio firmado com o município. A via deve ser entregue até o final de 2020.

A continuação da Leste/Oeste é mais uma das obras que integram o grande catálogo de investimentos propostos pelo prefeito Iris Rezende para o atual mandato. Estão previstas para iniciar nos próximos dias a reconstrução asfáltica de 630 km de ruas e avenidas de 107 bairros de Goiânia, além da construção do viaduto na confluência da Avenida Jamel Cecílio e Marginal Botafogo e do viaduto que vai ligar o Jardim Goiás e o Jardim Novo Mundo, na altura da antiga Celg.

Serão entregues ainda este ano as obras da Maternidade Oeste, no Conjunto Vera Cruz, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América, Trincheira da Rua 90 com a Avenida 136 e a revitalização da Praça do Trabalhador e as obras de drenagem da Avenida Goiás, no centro de Goiânia.