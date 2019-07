Ride é instituída por decreto federal

O decreto que institui a Rede Integrada de Desenvolvimento do Entorno (Ride) foi publicado nesta sexta-feira (12/7) no Diário Oficial da União. Nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado, que foi um dos grandes articuladores para essa concretização, comemorou. “A Ride ficou parada 16 anos. Eu me empenhei pessoalmente para que voltasse a funcionar. Com isso, 29 cidades de Goiás ganharão prioridade do governo federal em investimentos”, escreveu no Twitter.

Antes mesmo da publicação do decreto, o Estado de Goiás já havia iniciado os trabalhos para fomentar o desenvolvimento dos municípios goianos localizados na região do Entorno do Distrito Federal, deixados de lado pelos antigos gestores por vários anos.

“Assumi o compromisso de trabalhar por todo o Estado, e é o que estamos fazendo. Não existe nenhuma conotação política na ações do Gabinete de Políticas Sociais. Não nos interessa saber se o prefeito é aliado ou adversário. Sempre vamos trabalhar por quem mais precisa!”, destacou o governador.

Essa missão de desenvolvimento de cidades carentes de investimento estadual foi destinada ao Gabinete de Políticas Sociais, criado em 22 de abril de 2019. Coordenado pela primeira-dama, Gracinha Caiado, o Gabinete já realizou duas reuniões com 21 prefeitos das 29 cidades da Ride.

Nesses encontros, os representantes das cidades puderam expor suas demandas e apresentar diversos pleitos ao GPS. Os pedidos, que vão desde reconstrução de estradas, conclusão de obras e ampliação do programas sociais, têm sido encaminhados junto às secretarias do Estado. De acordo com o Gabinete de Políticas Sociais, o acompanhamento junto aos prefeitos é feito em parceria com o Gabinete de Representação de Goiás no Distrito Federal.

Até o momento, o Gabinete realizou um levantamento completo de todas as emendas parlamentares federais das 29 cidades que compõem a Ride, com objetivo de colocar o Escritório de Projetos do GPS, no Gabinete de Representação de Goiás no DF, como um apoiador dos prefeitos junto ao governo federal. Os projetos são voltados principalmente para recuperar e agilizar recursos para obras na Saúde, Educação, Assistência Social e Infraestrutura.

Desde a criação do GPS, Ronaldo Caiado determinou que o Estado trabalhe em parceria com os municípios. “A população do Entorno está descrente, cansada de promessas vazias e ressentida pelo abandono a que sempre foi relegada. Não prometeremos nada. Já estamos agindo. Para o Entorno, o tempo do “nem” DF, “nem” Goiás, se aproxima do fim. Todos terão orgulho do nosso Estado”, comentou ainda no Twitter.

Em coletiva, Gracinha Caiado reforçou que o GPS já está mostrando resultados. “O nosso compromisso é exatamente com as famílias e a mudança na vida das pessoas. O Gabinete já tem dado resultado, levando livros, arrumando estradas, levando a internet, porque isso, sem dúvida, é cidadania”.

Ações

O Gabinete de Políticas Sociais já têm oferecido apoio técnico junto às secretarias e autarquias estaduais para auxiliar os prefeitos a destravar e conseguir recursos. A vinda do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, foi mais uma demonstração da parceria que o Governo de Goiás tem almejado junto aos municípios.

Durante palestra realizada nesta quinta-feira (11/7), em Goiânia, o ministro ressaltou que a Constituição Federal de 1988 trata sobre as desigualdades regionais, mas que 30 anos depois não houve grandes mudanças.

“Quantas Cavalcantes temos no Nordeste brasileiro?”, questionou, utilizando o município mais vulnerável do Estado goiano como exemplo para ilustrar que o País precisa encontrar soluções para acabar com a pobreza. O ministro argumentou que cada região brasileira vive um nível social diferente do outro, e que a solução não pode ser a mesma para todas as regiões. “Não vamos chegar a lugar nenhum se não soubermos aonde queremos chegar”, refletiu.

Desta forma, o Gabinete de Políticas Sociais também já articulou a integração de três programas de atenção a gestantes e à Primeira Infância. Técnicos da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e das Secretarias de Estado de Saúde e Desenvolvimento Social concluem o Protocolo da Primeira Infância, que irá unificar os programas Criança Feliz, Rede Cegonha e Meninas de Luz em todo o Estado, levando atendimento a todos os 29 municípios da Ride.

Um dos grandes avanços nas reuniões com os prefeitos da Ride foi a assinatura de um Termo de Cooperação, que é um acordo firmado entre município e Estado para desenvolvimento de ações integradas com foco na melhoria da qualidade de vida das famílias goianas no Entorno.

O documento foi assinado por 21 cidades, das 29: Abadiânia, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, São João D’aliança, Valparaíso de Goiás, Vila Propício, Cristalina, Vila Boa, Planaltina e Niquelândia.