Centro de Línguas da UFG abre inscrições para o 2º semestre

O período de inscrição para o sorteio eletrônico do curso de Inglês 1 do Centro de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (CL/FL/UFG) – Regional Goiânia – foi iniciado na última semana (8/7) e prossegue até 27 de julho de 2019. O sorteio e a divulgação do resultado serão realizados em 29 de julho. A matrícula dos contemplados será no dia 8 de agosto de 2019.

O Centro de Línguas informa, por meio de instrução normativa, que, para se matricular no nível 1 dos demais cursos de idiomas (Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim) bastará comparecer à Secretaria do Centro de Línguas em 9 de agosto de 2019, das 8h às 17h. Já as matrículas para Inglês Instrumental (voltado para a leitura e compreensão de artigos acadêmicos), serão realizadas a partir de 8 de agosto, conforme explicado no calendário de matrícula.

No Centro de Línguas, os alunos terão a chance não apenas de estudar uma nova língua, mas de se qualificar para a vida acadêmica e profissional. Os cursos semestrais regulares têm duração de 60 horas. No segundo semestre de 2018 foram registradas 3.129 matrículas em 164 turmas, com uma média de 20 alunos por turma. O candidato a qualquer vaga no CL precisa estar cursando, no mínimo, o primeiro ano do Ensino Médio.

Outra recomendação é a de ficar atento aos dados cadastrados (dados pessoais, escolha de turma), pois as informações registradas são de inteira responsabilidade do pleiteante. Informações incorretas desclassificam o candidato.

O estudante paga uma taxa única por semestre cujo valor varia de acordo com a categoria com a qual se inscreveu: comunidade em geral (R$ 470), comunidade universitária UFG (R$ 375) e comunidade da Faculdade de Letras UFG (R$ 235).