Guarda Civil apresenta balanço parcial da Operação Férias

De acordo com os dados levantados pelo departamento de Observatório de Dados da GCM, as ocorrências relacionadas às unidades escolares do município e nas áreas verdes (parques e bosques) tiveram uma significativa redução de furtos e danos ao patrimônio em relação ao ano passado. Em 2019, foram realizados 3.338 monitoramentos preventivos, 309 disparos de alarmes e 41 patrulhamentos em eventos, entre outros.

Para o comandante da corporação, Inspetor José Eulálio Vieira, “os números mostram uma redução significativa em relação a 2018 com uma queda de 60%”. O inspetor afirma que os trabalhos continuarão com visitas diárias visando evitar possíveis sinistros em geral, como vandalismos e arrombamentos, tanto nas 365 unidades da rede escolar do município, quanto nos parques públicos municipais.

Na operação estão sendo utilizadas cerca de quarenta viaturas, entre carros e motos, a comunicação é feita por rádios comunicadores e envolve todo o contingente que trabalha nos prédios públicos e áreas verdes, ou seja, aproximadamente 300 guardas civis.

O comando operacional pede à população que denuncie através do telefone institucional 153, caso notar qualquer tipo de movimentação que fuja à rotina da escola ou do próprio público que comuniquem para evitar assim o ato ilícito.