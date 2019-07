Testes gratuitos de Hepatite B e C são realizados em Goiânia

O Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, comemorado anualmente em 28 de julho, chama atenção para a importância do diagnóstico da Hepatite B e C, esta última considerada a mais perigosa entre as hepatites.

Com este objetivo, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, com apoio da Gilead Sciences, vai promover uma ação de testagem rápida no Estádio Serra Dourada, dia 28/7/2018, das 14h às 20 horas.

Especialistas e profissionais da área da saúde atenderão a comunidade e realizando exames com resultados em poucos minutos, além de triagem, atendimento médico e orientações sobre as doenças.

Pessoas com resultado positivo (reagente) para a Hepatite B ou C serão encaminhadas instantaneamente a centros de referência em hepatologia para exames. Serão ainda acompanhadas pela ONG CADA para disseminar o tratamento.

As doenças

A Hepatite B é causada pela infecção de um vírus, o HBV, que pode causar grave dano hepático, cirrose e câncer no fígado e ainda levar à morte quando não controlado adequadamente. Existe uma vacina indicada para adultos ou crianças, em 3 doses, e está disponível no Sistema Único de Saúde. Embora ainda não exista cura para a hepatite B crônica, existe tratamento que reduz o risco de complicações e diminui a possibilidade de transmissão.

Já a Hepatite C é uma doença viral que leva à inflamação do fígado e raramente desperta sintomas. Estima-se que no Brasil existam 700 mil portadores e grande parte desconhece o diagnóstico, especialmente em pessoas com mais de 40 anos. Esta é a maior causa de cirrose, câncer e transplantes de fígado no mundo. Porém, é o único tipo que é completamente curável através de tratamentos medicamentosos de última geração. Para saber mais sobre a Hepatite C, acesse o portal ‘Hepatite C Fala com Você’ (www.hepatitecfalacomvoce.com.br).

O Brasil e a Organização Mundial de Saúde possuem planos de eliminar a hepatite B e C como problema de saúde pública até 2030.