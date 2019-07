Caiado anuncia que Saneago investirá R$ 1,1 bilhão em obras este ano

Sob nova direção, a Saneago está vivendo uma próspera fase que tem se refletido diretamente no serviço oferecido ao cidadão goiano. Prova disso é o balanço de seis meses apresentado na tarde desta terça-feira (16/7), quando o governador Ronaldo Caiado anunciou investimentos na ordem de R$ 1,1 bilhão em obras para este ano. “Aqui não está ninguém na diretoria para enriquecer. Isso não é mais referência na Saneago”, disse, uma alusão ao esquema milionário de corrupção ocorrido na gestão passada e que é alvo de investigação policial.

Caiado destacou que a transparência e a reorganização aplicadas pelo presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, foram essenciais para que a companhia já esteja mostrando bons resultados. Ao lembrar que este foi a primeira instituição do Poder Executivo estadual a aderir ao Programa de Compliance Público, o governador disse que o servidor voltará a sentir orgulho de trabalhar na Saneago, e que o foco será voltado para a atividade fim: “fazer chegar água tratada e esgoto em cada casa”.

O investimento anunciado nesta tarde abrange obras em andamento (R$ 488 milhões), licitadas (R$ 208 milhões) e a licitar (R$ 378 milhões). Segundo o balanço apresentado por Ricardo Soavinski, quando a atual gestão assumiu a Saneago, havia 26 obras paralisadas. Destas, 19 foram retomadas ou estão em processo de licitação. Além disso, o Governo de Goiás concluiu quatro obras neste primeiro semestre, em Aparecida de Goiânia, Padre Bernardo, Formosa e Planaltina.

O presidente da companhia informou a percepção de que havia, até 2018, um descompasso entre planejamento e execução de grandes obras. Atualmente, a Saneago promove auditorias independentes para identificar qualquer anomalia e providenciar soluções. Sobre a Operação Decantação, deflagrada pela Polícia Federal para apurar desvio de dinheiro, “a companhia é vítima, e não a causa do que aconteceu”. Paralelo às investigações, a atual gestão apura os fatos de forma independente, com o objetivo de auxiliar a elucidação dos fatos.

O serviço de abastecimento de água tratada pela Saneago chega a 97% da população urbana em Goiás, e está presente em 226 municípios. São mais de 30 mil quilômetros de rede. Para organizar toda essa estrutura, primeiro a gestão se preocupou em colocar ordem na área administrativa. Foram criadas e revisadas 14 políticas internas, que vão desde o acesso à informação até a gestão de riscos. Neste caso, a companhia foi destaque por garantir o primeiro lugar no ranking de maturidade de gestão de riscos, mensurado pela Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Nestes seis meses, a Saneago também já investiu R$ 8 milhões em geradores de energia para garantir a operação de água e esgoto em Goiás. Nas cidades turísticas, reforçou o atendimento para evitar interrupções no fornecimento. Já na parte operacional, houve incremento de 23,6 mil ligações de água e 27,4 mil de esgoto, beneficiando 78 mil e 90 mil pessoas, respectivamente.

Ao destacar que a Saneago tem compromisso de auxiliar as ações de preservação do meio ambiente, o presidente lembrou o investimento de R$ 10 milhões em instalação de usinas fotovoltaicas e motores-bomba, que pode gerar um retorno econômico anual de R$ 3,4 milhões. Também citou programa Olho no Óleo, que coletou 17 mil litros de óleo este ano, e o trabalho de reflorestamento de 42 nascentes, em parceria com o Ministério Público.

Capacidade financeira

Sobre o planejamento visando aumento da capacidade financeira, Ricardo Soavinski contou que prepara uma Oferta Pública Inicial (IPO). “Não é privatização, não se tem a ideia de privatizar. Nosso plano de ação é no sentido de abrir o capital e, com isso, reforçar financeiramente a empresa para fazer os investimentos necessários para expandir nossas estruturas o mais rápido possível”, explicou.

Em coletiva, o governador reforçou que a intenção não é privatizar a Saneago, mas superar as ressalvas para aumentar a capacidade financeira da companhia, oferecendo serviço de maior qualidade e eficiência ao cidadão. “Superaremos as ressalvas. Uma delas foi justamente a Operação Decantação, outra em relação à parte de estoque. Com isso superado, ela [Saneago] está pronta para poder se apresentar no mercado e captar até 49% do valor das ações, mantendo a Saneago sob o controle do Estado de Goiás. A Saneago é estadual.”

Segurança hídrica

Um dos problemas que mais preocupa os goianos é a falta de água, especialmente nesse período de estiagem. Sobre o assunto, Ricardo informou que planejamento é a palavra-chave. “Temos de pensar décadas à frente, investir em estratégias e começar a construir soluções. Não se resolve o problema de fornecimento de água de um dia para o outro”, ressaltou.

Por isso, completou, está em andamento um estudo hidrológico em busca de novos pontos de captação de água para atender especialmente a Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis. Serão analisados os mananciais com potencial de abastecimento em um raio de 60 quilômetros de Goiânia e 40 quilômetros de Anápolis. Sobre a atual vazão do Rio Meia Ponte, o presidente da Saneago alertou que o nível está “acima do que a outorga permite” e melhor que o apresentado no ano passado.

Sistema Produtor Corumbá

A situação do Sistema Produtor de Corumbá IV, cuja proposta é atender Goiás e o Distrito Federal, foi novamente esclarecida pelo governador Ronaldo Caiado. Desde 1989, os goianos esperam pela conclusão da obra da estação, que vai oferecer água tratada para municípios da região. A construção já consumiu R$ 100 milhões do tesouro estadual. “É mais um dinheiro que foi para a [Operação] Decantação”, pontuou.

O governador classificou essa manobra como marketing político, aonde se inicia ou retoma uma obra somente no período pré-eleitoral. No seu governo, assegurou, isso não vai acontecer. A nova previsão é que a construção do sistema seja concluída até o fim do ano, garantindo que a população de Valparaíso e Luziânia tenha água tratada. “O Distrito Federal se abastece dessa água e nós, goianos, ainda estamos empenhados ao máximo para fazer com que isso se transforme em uma realidade.”

