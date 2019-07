Fashion Truck: Inovação e praticidade que atraem clientes

Imagina ter uma loja de roupas e sapatos que se movimenta por toda a cidade, conforme a necessidade do cliente? Essa nova modalidade chamada Fashion Truck pode se tornar realidade em Goiânia em breve. Com objetivo de movimentar a economia, o projeto de lei complementar, que está em tramitação na Câmara Municipal de Goiânia, também traz inovação e modernização à capital.

Para a empresária Luanna Fernandes Santos, proprietária da marca e loja de sapatos femininos Raquel Luc, a novidade pode aumentar o número de vendas. “Poderemos ficar mais próximo dos clientes, que às vezes não têm tempo de ir até nossa loja, e é um comércio diferente, inovador, no qual atrai novos clientes, além das pessoas que já conhecem minha marca. Ficaremos em um local diferente de onde eu tenho os pontos de vendas e pessoas da região poderão me conhecer e comprar um produto de boa qualidade”, afirma.

O projeto, de autoria do vereador Lucas Kitão (PSL), prevê uma alteração no Código de Posturas de Goiânia. Conforme o documento, o Fashion Truck poderá ser permanente ou eventual para a comercialização de roupas, acessórios, sapatos, bolsas, produtos de beleza, “desde que não seja em feiras livres ou quaisquer outras atividades previstas em legislação específica, obedecendo ao horário de funcionamento permitido pelo espaço e/ou pela lei”.

Próprio negócio

Inspirado nos Food Trucks, Lucas Kitão destaca que a iniciativa dará mais formalidade ao mercado e segurança aos empresários. “O projeto atualiza a legislação, já traz a legislação para a realidade porque esse mercado já existia, mas se a gente der tranquilidade, se trouxer esse pessoal para a formalidade, pode aumentar ainda mais o número de empregos, por consequência, aumentará também a arrecadação do município e fomentará o mercado da moda em Goiânia”, destaca o vereador.

Para Luanna Fernandes, esta será uma grande chance para as pessoas que estão desempregadas e queiram abrir o próprio negócio. “Em relação às empresas que estão iniciando, pessoas que estão desempregadas e pretendem investir, ter uma loja em quatro rodas, é uma oportunidade para entrar no mercado com custo baixo, em comparação ao aluguel de uma loja, contratar funcionários, gastar com energia, água. Ter uma loja móvel tem um custo-benefício maior”, comenta.