Passeio das Águas será o 1º Shopping no mundo a receber uma edição completa da Campus Party 

O Passeio das Águas Shopping, que já tem a tradição de receber e trazer grandes eventos para Goiás, será o 1º centro de compras do mundo a sediar uma edição completa da maior imersão tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo, a Campus Party. O evento, que acontece pela primeira vez no estado, será realizado entre os dias 04 e 08 de setembro. A #CPGoiás conta com o apoio do Governo de Goiás, que colocará o estado no cenário mundial de inovação e tecnologia.

Apesar de ser um local inusitado para esse tipo de ação, o empreendimento oferece toda infra-estrutura para eventos e visitantes, pois possui uma área de alimentação completa, farmácia, caixas eletrônicos, livraria e lojas de diversos segmentos. Além de ter uma área de 280 mil m², que comportará os mais de 3 mil campuseiros e 40 mil visitantes da área gratuita do evento, que a organização espera receber.

“A Campus Party Goiás será um evento único pois, pela primeira vez, ela ocorrerá de forma completa com Camping, Arena e Área Open, dentro de um shopping center o que garantirá ao campuseiro acesso a toda a infraestrutura do Passeio das Águas Shopping como, por exemplo, cinemas, hipermercado, entre outros”, afirma Tonico Novaes, Diretor-Geral da Campus Party Brasil.

Como sede da #CPGoiás, o Passeio das Águas Shopping, que é o maior shopping de Goiás e da região Centro–Oeste, se consagra como a casa dos grandes eventos e de convivência dos goianos e visitantes. “Por meio do projeto ‘O Passeio é uma Festa!’, ocupamos os espaços do nosso empreendimento com vivências excepcionais, buscamos sempre surpreender nossos frequentadores, lojistas e parceiros com novidades que transformem a experiência de estarem em um shopping”, explica Fabio Segura, superintendente do shopping.

Receber eventos é uma aposta de inovação no mercado de shopping centers, que estão deixando no mundo todo, de serem somente centros de compras e tem se tornado centros de convivência. E o Gigante de Goiás é pioneiro nessa nova tendência.

Venda de ingressos:

A pré-venda dos ingressos já está disponível por meio do site da Campus Party Goiás – https://brasil.campus-party.org/campus-party-goias/. O valor do ingresso para os cinco dias de evento é R$ 120,00. Já o valor do ingresso com camping individual é R$ 210,00 e o ingresso com camping duplo sai por R$ 220,00. Todos os valores podem ser parcelados em 3 vezes sem juros.