Seduc realiza aulão do Enem no Mutirão da Prefeitura de Goiânia

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) promove neste sábado, 20/07, um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, durante o evento Mutirão da Prefeitura de Goiânia. O aulão é gratuito e aberto às pessoas que farão as provas do Enem, que neste ano, serão realizadas no mês de novembro.

As disciplinas do aulão serão Redação, Química e Física e terão início às 8h30 e terminarão às 10h30. O aulão será realizado no Salão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Campinas, no Conjunto Vera Cruz II, em Goiânia, em frente à Praça da Feira onde acontecerá o Mutirão.

Boa Prova

Os aulões preparatórios para o Enem, como este do próximo sábado, integram o Programa Goiás Bem no Enem, uma ação do Governo de Goiás, ofertada pela Seduc.

O Goiás Bem no Enem, que também é aberto a todos os interessados, tem, de forma especial, o objetivo de contribuir para que os alunos da rede pública estadual de ensino façam bem as provas do Enem, o exame utilizado para o ingresso nas universidades públicas e para o acesso aos programas de financiamento do ensino superior.

O programa oferece, ainda, diversos conteúdos via redes sociais, com informações, dicas e lives no Youtube, Facebook e Instagram, além de ambiente virtual de aprendizagem (www.escolavirtual.seduc.go.gov.br). São vídeo-aulas, conteúdo em PDF, lista de exercícios, simulados com gabaritos para correção e fórum de dúvidas com foco nas áreas de conhecimento do exame.