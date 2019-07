Região Oeste de Goiânia recebe 24º mutirão

O prefeito Iris Rezende e o governador Ronaldo Caiado abrem, neste sábado (20/07), às 8h, o 24º mutirão no local onde funciona a feira livre do Conjunto Vera Cruz II. O evento marca a ampliação da parceria com o governo de Goiás. O município vai disponibilizar 120 serviços a moradores de 24 bairros da região Oeste, e o estado 41, sendo 10 a mais em relação à última atividade, realizada em homenagem aos 209 anos do setor Campinas.

Trata-se do 6º Mutirão da Prefeitura que se realiza na região Oeste desde o início da atual gestão do prefeito Iris Rezende. As ações estendem-se até ao domingo (21/07), das 8h ao meio-dia. No sábado, as atividades começam às 8h e serão encerradas às 16h. O município oferecerá serviços nos setores de saúde, assistência social, cidadania, educação, finanças, orientações judiciais, emissão de documentos, entre outros.

O governo de Goiás vai ampliar o número de serviços oferecidos à população durante as próximas edições do mutirão. Sob a coordenação da secretaria de Governo (Segov), 16 órgãos e unidades serão responsáveis por 41 serviços públicos em diversas áreas, como educação, habitação, segurança pública, meio ambiente e lazer. A assistência em saúde será fortalecida com incremento no número de profissionais e exames. Desta vez, a secretaria de estado da Saúde irá contribuir com duas novas especialidades, dermatologia e cardiologia.

Outra novidade será o aulão de preparação para o Enem que foi planejado por professores da secretaria de estado da Educação (Seduc) com foco nos estudantes de ensino médio. A atividade será aberta ao público, no sábado, das 8h30 às 10h30, no salão da igreja Assembleia de Deus, ministério Campinas, no Vera Cruz 2, em frente à Praça da Feira. Serão ministradas aulas de redação, química e física, totalmente gratuitas. Também pela primeira vez, haverá orientação sobre serviços de licenciamento ambiental e outorgas, programas habitacionais e de regularização fundiária, além de divulgação da feira de tecnologia Campus Party, um dos principais eventos do gênero no país.

O atendimento de saúde terá o reforço de profissionais de cardiologia e dermatologia, além de exames de eletrocardiograma e teste de glicemia, que mede a quantidade de glicose no sangue. A ampliação é resultado de um compromisso firmado pelo governador Ronaldo Caiado com o prefeito Iris Rezende para aproximar a gestão das pessoas e facilitar o acesso a serviços, muitas vezes disponíveis apenas em horário comercial.

Nos guichês do Vapt Vupt, por exemplo, o cidadão terá acesso ao atendimento do Detran, Ipasgo, Procon, Saneago, Agehab, Goinfra, além de emissão de CPF. Já a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) vai levar os serviços de emissão de Passe Livre do Deficiente, Passaporte do Idoso, Carteira do Autista, Carteira do Estudante, Carteira de Trabalho e segunda via do Registro Civil, entre outros. Um ônibus com profissionais de psicologia e assistência Social fará o acolhimento de mulheres em situação de violência.

Base

A Escola Municipal Antônia Maranhão será a base para as ações do mutirão. A unidade terá benefícios como pequenas reformas elétricas e pintura. No local serão realizadas atividades lúdicas e pedagógicas, sala de cinema e atendimento a respeito de matrículas.

Durante toda a semana, a prefeitura de Goiânia atua na região com varrição de vias, capina manual, limpeza de córregos e mananciais, poda e extirpação de árvores, pintura de meio-fio, remoção de entulhos, revitalização de praças, roçagem manual e mecânica, além de colocação de tampa de boca de lobo e acesso a três ruas.

Os 24 bairros beneficiados são Conjunto Vera Cruz, jardins Imperial, São José, São José I, parques Bom Jesus, Eldorado, Eldorado Oeste, Eldorado Oeste Extensão, residenciais Ana Moraes, Coronel Álvaro Júnior, João Bueno, Junqueira, Lírios do Campo, Monte Pascoal, Monte Pascoal I, Nova Aurora, Nossa Senhora Auxiliadora, Portinari, Primavera, Santa Efigênia, San Marino, Tuzimoto, Ytapuã e setores das Nações Mendanha e das Nações Extensão.

Ações da Prefeitura de Goiânia

1. Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma)

– Distribuição de mudas de árvores do Cerrado e orientação sobre plantio

– Oficinas de educação ambiental

– Limpeza e roçagem de área verd

– Orientação da Gerência do Contencioso sobre processos abertos na Amm

– Disponibilização de duas caçambas para recebimento de restos de construção civil, pneus velhos e materiais descartáveis

2. Agência Municipal de Turismo Evento e Lazer (Agetul)

– Projeto Liga do Bem (disponibiliza brinquedos para o entretenimento das crianças)

3. Guarda Civil Metropolitana (GCM)

– Segurança do local onde ocorrerá o Mutirão

– Banda de música da GCM

4. Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg)

– Revitalização de praças

– Remoção de entulho

– Roçagem manual e mecânica

– Limpeza de córregos e mananciais

– Poda e retirada de árvores

– Pintura de meios-fios

– Varrição de vias

– Capina manua

5. Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas)

– Cadastro único para programas sociais: bolsa família, IdJovem

– Isenção na taxa de inscrição de concurso público

– Diminuição na tarifa de energia elétrica

– Carterinha interestadual para idoso acima de 60

– BPC – Benefício de Prestação Continuada

– Serviços de beleza: manicure, pedicure, designer de sobrancelhas e corte de cabelo

6. Secretaria Municipal de Cultura (Secult)

– Apresentações culturais

– Divulgação da Lei de Incentivo à Cultura e das obras produzidas pela Lei

7. Secretaria Municipal de Educação (SME)

– Atendimento de matrícula

– Sala de cinema

– Brincadeiras lúdico pedagógicas

8. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh)

– Orientações sobre o Alvará Fácil

– Regularização fundiária e de edificações

– Inscrição e atualização cadastral do Programa Municipal de Habitação

9. Secretaria Municipal de Finanças (Sefin)

– Abertura de empresa

– Alteração do CAE

– Abertura de MEI

– Acesso ao portal de contribuinte

– Liberação de senha de nota fiscal/REST/DMS

– Geração de cálculo de INST pela internet

– Aprovação do projeto Alvará Fácil

– Inscrições para o Minha Casa Minha Vida

– Negociação de IPTU

– Emissão de guias de IPTU, ITU, ISS e Auto de Infração

– ISS parcelamento

10. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, trabalho, Ciências eTecnologia (Sedetec)

– Vagas de emprego oferecidas pelo Sine

– Participa com toda a rede de computadores usada no mutirão

11. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra)

– Recuperação de meio-fio,

– Limpeza e recuperação de bocas de lobo

– Operação tapa buraco

– Manutenção da iluminação pública

12. Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM)

– Inscrições para cursos de capacitação (Corte de tecido, Modelagem, Costura e Assentamento de revestimento cerâmico)

– Orientação psicológica

– Distribuição de material informativo sobre violência doméstica e familiar

13. Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

– Oftalmologista

– Eletrocardiograma

– Risco Cirúrgico

– Rastreamento de Câncer de Mama

– Auriculoterapia

– Orientação sobre alimentação saudável

– Aferição de pressão arterial

– Teste de Glicemia

– Vacinas

14. Secretaria Municipal de Trânsito (SMT)

– Revitalização de sinalização horizontal e vertical

– Emissão dos cartões de idoso e pessoa com deficiência

– Projeto de Educação para o Trânsito

15. Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA)

– Carteira de Identidade (em parceria com a Polícia Civil)

– Carteirinha de Estudante

– Distribuição dos estatutos da Juventude e Igualdade Racial

– Distribuição da cartilha sobre Calçada Acessível