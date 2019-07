Sexta com sertanejo no Happy Hour do Lozandes Shopping

O Happy Hour do Lozandes Shopping desta sexta-feira (19) será animado pelo cantor Henrique Pacheco. A partir das 18 horas, na praça de alimentação do centro de compras, localizado no Park Lozandes, em Goiânia, os visitantes poderão conferir do sertanejo raiz ao universitário. Natural de Anápolis, o jovem de 25 anos segue a carreira musical há nove anos e está animado para o show. “A primeira apresentação que realizei no Lozandes foi boa e espero que essa seja melhor ainda”, disse ele. A entrada é gratuita.

Relacionado