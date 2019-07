Governador exalta preservação do meio ambiente e do Rio Araguaia no encerramento da Caminhada Ecológica

Sol escaldante com temperatura quase batendo os 35 graus. Pés e corpos fatigados, suor escorrendo pela face. Os desafios eram vários, mas a cada passo era possível sentir a vibração da expectativa pelo encontro com as águas refrescantes do Rio Araguaia. Essas foram sensações experimentadas pelo grupo de atletas da Caminhada Ecológica 2019, que desta vez tiveram um apoio ilustre nos quilômetros derradeiros da jornada: o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado. “É uma missão muito nobre: sensibilizar a todos para a importância de se preservar o meio ambiente, resgatar a fauna, a flora e cuidar de nossas nascentes. Podem ter certeza que o Governo de Goiás vai cuidar não só do Araguaia, mas de todos os rios do nosso Estado. Temos que respeitar a beleza que Deus nos deu”, garantiu Caiado, após “batizar” nas águas do rio, sob o pôr-do-sol deste sábado (20/7).

Caiado e Gracinha se juntaram aos 29 andarilhos, sendo 25 homens e quatro mulheres, para finalizar o trecho de cerca de oito quilômetros entre o trevo de Aruanã, passando pela avenida central, até o porto da cidade. “Foram só os últimos quilômetros, mas valeu a emoção”, comentou Caiado.

João Batista Pereira de Souza esteve em 26 das 28 edições realizadas. Natural da cidade que é destino do grupo, ele foi o atleta escolhido para representar a turma na solenidade de hasteamento da bandeira no trevo de Aruanã. “Desta vez foi diferente. A alegria é a mesma de sempre, mas este ano perdi meu pai uma semana antes da caminhada. De vez em quando, dava aquela vontade de chorar, mas o trabalho que venho fazendo há muitos anos com o meio ambiente me deu forças. Passamos pelo Meia Ponte, por exemplo; ele está pedindo socorro. De lá, temos vindo passo a passo a passo”, contou.

Dando continuidade à tradição, os atletas percorreram 310 quilômetros e passaram por onze cidades, saindo oficialmente de Trindade, onde foi celebrada uma missa para abençoar os participantes. De lá, o trajeto passou por Goianira, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas, Itauçu, Itaberaí, Goiás, Faina, Araguapaz, até chegar a Aruanã, dentro do prazo previsto, onde foram aplaudidos por milhares de turistas, familiares e autoridades. Houve também apresentação da banda do Corpo de Bombeiros e performances dos Bombeiros Mirins. Nesta edição, o tema foi “Pelo Cerrado Somos Resistência”. Foram em média 60 quilômetros caminhados por dia, orientando as comunidades sobre hábitos saudáveis e proteção à natureza. A atividade é promovida anualmente pelo jornal O Popular, e conta com o apoio do Governo de Goiás, por meio do Detran e da Saneago.

O anfitrião da festa, prefeito de Aruanã, Hermano de Carvalho Nascimento, revelou-se entusiasmado com a parceria com Caiado e o governo do Estado. “Começou tem pouco tempo, mas espero que seja duradoura, porque já tem surtido grandes efeitos. Caiado veio, chegou e fez o dever de casa, e a gente só tem a agradecer. O Corpo de Bombeiros esteve com equipe muito forte em Aruanã, bem como Polícias Militar e Civil, todas as agências e secretarias do Estado, Detran, Saneago, enfim, todo governo presente na temporada e a gente só tem que agradecer, porque ao longo dos anos, a necessidade da permanência do governo aqui na Cidade era muito grande”, frisou.

Depois de muita festa nas margens, foi a vez de atravessar o rio de barco e seguir até a Praia do Cavalo, para prestigiar o encerramento oficial da Arena Record, que ao longo da temporada promoveu shows, entretenimento e bem-estar voltados para a população local e turistas, além transmissão de parte de sua programação direto do Araguaia. A.

No palco da festa, Caiado destacou a inovação e ousadia da iniciativa que impulsionou a divulgação do Rio Araguaia nacionalmente. O governador também voltou a pedir consciência e atenção ao meio ambiente. “É lindo ver essa praia ocupada por pessoas de todo o Estado. Falarei brevemente, porque todos nós queremos curtir esse belo fim de tarde: vamos cuidar do nosso querido Rio Araguaia! E ano que vem estaremos todos juntos aqui novamente”, convidou.

Gracinha Caiado parabenizou a iniciativa da emissora. “A Record uniu diversão, alegria e o Araguaia, estimulando o sentimento de preservação deste rio reconhecido internacionalmente, junto com o governo do Estado, que trouxe toda sua estrutura, a Saneago, Batalhão Ambiental, Bombeiros, Detran, para proporcionar férias diferenciadas, podendo esse povo maravilhoso de nosso Estado se divertir em sintonia a natureza”, afirmou.

O diretor-executivo da Record Goiás, Marcos Silva, disse que a sensação é de dever cumprido e que acredita que o evento ficará marcado no calendário do Estado. “Também agradeço muito o carinho do governador Caiado e sua esposa Gracinha conosco. Fico verdadeiramente envaidecido de poder chamá-los de amigos”, declarou.

Também estiveram presentes em Aruanã neste sábado os secretários Rafael Rahif (Esporte e Lazer), Valéria Torres (Comunicação) e Wilder Morais (Industria, Comércio e Serviços); presidentes Fabrício Amaral (GoiásTurismo) e Marcos Roberto Silva (Detran); deputados Delegado Eduardo Prado, Glaustin da Fokus; o presidente da Câmara Municipal de Aruanã, João Buriti; dentre outras autoridades locais.