“Vamos ampliar os serviços a cada edição”, afirma governador no terceiro Mutirão da Prefeitura realizado em parceria com o Estado

“Estamos expandindo nossas ações, seja da educação, saúde, segurança pública, no trabalho social. Em conjunto, nós temos o potencial de duplicar a capacidade de atendimento”, afirmou o governador Ronaldo Caiado na chegado ao 24º Mutirão da Prefeitura em parceria com o Governo de Goiás, neste sábado (20/7), realizado no Conjunto Vera Cruz II. Após a abertura oficial, com o hasteamento das bandeiras, Ronaldo Caiado e Iris Rezende assistiram a uma apresentação da Orquestra Jovem Municipal e visitaram todos os estandes do Mutirão. “É isso que a população espera de nós, chegar onde o cidadão está”, comentou o governador.

Durante coletiva, o prefeito de Goiânia destacou que o objetivo principal do Mutirão é aproximar o poder público dos goianienses. “O Governo do Estado se associou à Prefeitura de Goiânia e estamos realizando o Mutirão de forma conjunta, de forma que resolvem as questões da administração municipal e estadual”, disse. Para ele, uma parceria que serve de exemplo para todo o País. “É uma lição que Goiânia e Goiás dão ao Brasil: levar o poder para o meio do povo para resolver os problemas do povo.”

Nesta edição, o governo estadual oferece dez serviços a mais que os disponíveis no último Mutirão. Agora, são fornecidos 41 tipos de serviços, entre atendimentos da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Secretaria de Estado da Educação e Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds).

Junto ao Vapt Vupt, os moradores de 24 bairros podem solicitar diversos tipos de documentos. “Se você tem direito, você tem que usufruir”, ensinou Dona Cida, como é chamada pelos íntimos. Maria Aparecida Silva Carvalho, de 63 anos, foi ao Mutirão buscar os serviços da Seds para fazer o Passaporte do Idoso. “Daí eu faço o passaporte e posso viajar para todo lugar sem pagar”, comemorou Dona Cida.

Obras na região

Depois de conferir os estandes do Mutirão, o governador Ronaldo Caiado e o prefeito Iris Rezende visitaram obras importantes que estão em execução na região, como a Maternidade Oeste. A secretária Municipal de Saúde, Fátima Mrué, apresentou a estrutura da unidade ao governador, que comemorou a construção.

“Com a chegada dessa obra nós teremos aqui o atendimento de mães em estado [de saúde] mais delicado e também para as crianças no período neonatal, com complicações”, projetou. E completou: “As pessoas, ao serem atendidas neste hospital, vão sentir como se estivesse no melhor hospital privado do País.”

Também participaram do evento os secretários de Estado Ernesto Roller (Governo), Edival Lourenço (Cultura), Ismael Alexandrino (Saúde), o deputado federal Zacharias Calil, a presidente interina da ABC, Elizeth Araújo; o presidente da Iquego, Denes Pereira; além de diversas lideranças e vereadores.