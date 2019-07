Alego realiza Projeto “Viver Bem”

Dia 1º de setembro a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) vai dar início a uma ação inédita: o projeto “Viver Bem”. É uma campanha que visa incentivar a saúde e o bem-estar dos servidores e da população em geral por meio de atividades de esporte, cultura e lazer. Os eventos serão realizados uma vez por mês, sempre aos domingos, das 6h30 às 12 horas.

A primeira ação, no dia 1º de setembro, será a 1ª Corrida de Rua da Alego, com concentração às 6h30 e largada às 7h25 para pessoas com deficiência (PCD) e 7h30 para público geral. Durante a corrida será sorteada uma moto zero-quilômetro entre participantes.

A segurança da 1ª Corrida de Rua da Alego receberá apoio dos órgãos competentes e haverá sinalização para a orientação dos participantes, além de seguro de vida para todos os atletas. Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância na largada, ao longo do percurso e na chegada, bem como segurança por todo o trajeto da prova que será garantida pelos órgãos competentes.

Também será disponibilizado pela organização do evento guarda-volumes para os competidores. Ao longo dos percursos 4 km e 8 Km da prova haverá postos de hidratação com água. Para se inscrever na prova é só clicar aqui.

A organização está sob o comando da Fredim Produções, com realização do Sindicato dos Servidores do Legislativo do Estado de Goiás (Sindisleg) e com o apoio da Alego, em prol do Hospital do Câncer Araújo Jorge. Serão destinados à entidade 30% dos valores das inscrições mais arrecadação de pacotes de bolacha. A corrida também é homologada e autorizada pelo órgão competente, a Federação Goiana de Atletismo (FGAt).

Diretor de Planejamento Estratégico da Alego, André Ariza Naves explica que a partir de agosto serão montados grupos dentro da Casa de Leis para dar início aos treinamentos físicos. “A intenção é estimular o servidor a cuidar da saúde, ainda mais pelo ritmo de vida estressante que a maioria das pessoas tem vivido atualmente”, diz.

Além disso, o projeto vai promover integração entre os servidores, uma forma de incentivo para melhorar a relação entre as pessoas. “A expectativa é que tenhamos 2 mil participantes inscritos na ação”, salienta André. Ele também conta que uma das parcerias da corrida da Alego é com a academia Melhoridade – estabelecimento voltado para a prática de exercícios físicos para idosos. “É um dos exemplos de parceria. A turma de corrida deles estará presente.”

Além deles, também estarão participando da prova as equipes de corrida das seguintes instituições: Aeronáutica, Marinha, Corpo de Bombeiros, Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), Ordem dos Advogados (OAB-Goiás), Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Na segunda-feira, 22, segundo André, ocorreu uma reunião com a Associação Goiana de Municípios (AGM) com a intenção de estimular as equipes de corrida das cidades de todo o Estado a participarem da 1ª Corrida de Rua da Alego. “Por meio de um sorteio vamos doar aos participantes dos municípios goianos uma academia ao ar livre”, informa.

No domingo, 28, diz André Ariza, em Anápolis vai ocorrer o Circuito Anapolino de Corrida e a expectativa é que haja mais de 5 mil participantes. “Nós estaremos lá para divulgar a corrida da Alego.”

Valores

O Kit Completo custa R$ 60,00 + 1 pacote de bolacha água e sal ou maisena. O Kit Econômico custa R$ 40,00 + 1 pacote de bolacha água e sal ou maisena. Os servidores da Alego pagarão R$ 40,00, com direito ao kit completo, devendo apresentar o número de matrícula, no ato da inscrição. Pessoas acima de 60 anos e pessoas com deficiência (PCD) pagarão 50% sobre o valor do kit completo, o equivalente a R$ 30,00. A inscrições podem ser feitas através do site https://ticketagora.com.br/e/1-corrida-de-rua-alego-18349.

O kit completo será composto por:

Camiseta;

Sacola personalizada;

Viseira;

Número de Peito / Chip de cronometragem;

Medalha de participação (para quem completar a prova);

Kit pós (para quem completar a prova).

O kit econômico é composto por:

Número de Peito / Chip de cronometragem;

Medalha de participação (para quem completar a prova);

Kit pós (para quem completar a prova).

Circuitos

A corrida conta com dois circuitos, de 4 e 8 quilômetros, com largada e chegada na porta da Assembleia Legislativa.

Premiação

Classificação Categoria Geral

Feminino e masculino 8km

1º lugar: troféu + R$ 500,00 (em dinheiro) e eventuais brindes;

2º lugar: troféu + R$ 300,00 (em dinheiro) e eventuais brindes;

3º lugar: troféu + R$ 200,00 (em dinheiro) e eventuais brindes.

Feminino e masculino 4km

1º lugar: troféu + R$ 300,00 (em dinheiro) e eventuais brindes;

2º lugar: troféu + R$ 200,00 (em dinheiro) e eventuais brindes;

3º lugar: troféu + R$ 100,00 (em dinheiro) e eventuais brindes.

Categoria Pessoas com Deficiência (PCD)

A categoria será dividida em três subcategorias que competirão independentemente e terão premiação válida nos 8 km e 4 km.

1º lugar: troféu;

2° lugar: troféu;

3° lugar: troféu.

Cadeirantes – Masculino e Feminino: assim considerados os atletas que competirão com o auxílio de cadeira de rodas (não motorizada) sem auxílio de terceiros. O tipo de cadeira deve ser escolhido pelo atleta, não havendo por parte da organização nenhuma restrição quanto a peso, dimensões, número de rodas, desde que obedeçam a padrões de competição ou uso diário.

Deficientes Visuais – Masculino e Feminino: independente do grau de deficiência (total ou parcial) e se a deficiência é em um ou nos dois olhos.

Deficiente físico andante – Masculino e Feminino: atleta que tenha qualquer outra necessidade especial.