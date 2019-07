Goiás se torna referência em segurança no campo com Batalhão e Centro de Comando e Controle Rural

O governador Ronaldo Caiado inaugurou nesta segunda-feira (22/7), junto com o secretário de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), Rodney Miranda, o Batalhão de Polícia Militar Rural e o Centro de Comando e Controle Rural. O Centro, que passa a funcionar na antiga estação Ferroviária de Campinas e sedia o Batalhão, foi totalmente reformado por meio de parcerias com entidades que representam os produtores rurais e com auxílio dos próprios policiais militares.

Durante a solenidade, o governador destacou a importância e a alegria de implantar um programa pioneiro no Brasil. “Hoje é um momento muito especial para nós, que defendemos um setor que sempre foi orgulho para Goiás, que é o sustentáculo da economia, da geração de empregos, de um povo que orgulha o nosso Goiás perante o cenário nacional”, disse.

O Comando fará o monitoramento de todas as propriedades rurais 24 horas por dia e coordenará as ações de policiamento de todas as 100 viaturas, já distribuídas por todo o Estado, em tempo real. Conforme o secretário Rodney Miranda, tudo isso foi idealizado e concretizado para dar mais segurança aos produtores rurais e demais pessoas que vivem no campo.

“Infelizmente, os produtores sempre foram negligenciados em relação às questões de segurança pública. Havia uma falsa percepção que o crime só ocorria no meio urbano e que o campo estava livre disso. Com a chegada forte das drogas e a movimentação de riqueza, máquinas, defensivos, produtos de valor muito agregado no campo, o crime organizado também chegou com força”, explicou o secretário.

Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), deputado federal José Mário Schreiner reforçou que o Batalhão Rural é fundamental para a manutenção das atividades no campo e promoção da segurança pública. “O Estado de Goiás já tem implantada a patrulha rural georreferenciada, outra iniciativa única no Brasil que tem servido de modelo para vários estados, e que vem dando resultados extremamente expressivos. Agora, a inauguração do Batalhão específico para abrigar a segurança rural é mais um passo no sentido de levar segurança aos homens e mulheres que vivem e moram no campo”, comentou.

Parcerias

Para a implantação do Batalhão e reforma do Centro de Comando e Controle, o Governo de Goiás contou com diversas parcerias. Entre elas estão o Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária em Goiás (Fundepec) e a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), que disponibilizaram R$ 250 mil para a reforma e organizaram, junto aos produtores rurais, a compra e doação de equipamentos à Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO).

Em discurso, o presidente do Fundepec, Joaquim Guilherme Barbosa de Souza, afirmou que não poderia deixar de participar desse projeto. “Não poderíamos ficar de fora de auxiliar, e acreditamos que não vai ficar por aqui. Governador, parabenizo a todos. De fato, o nosso agronegócio, o produtor terá tranquilidade e serenidade de que, se houver algo na sua propriedade, a resposta será rápida.”

Para a reforma do prédio, também houve outra doação: a mão de obra dos policiais militares, que dedicaram momentos de folga para a execução dos reparos. “Foi uma obra muito bem feita pelos próprios policiais em seus momentos de folga. Não foi gasto um tostão com mão de obra. Isso aqui foi levantado com a força, a técnica e o suor dos nossos policiais militares que abriram mão de suas folgas para poder concretizar esse espaço”, informou Rodney Miranda.

O governador Ronaldo Caiado agradeceu o empenho dos policiais. “Meu orgulho e minha gratidão neste momento também aos policiais militares, que nas suas horas vagas vieram pra cá, reconstruíram esse prédio, que estava totalmente sucateado”, elogiou.

Tecnologia

A tecnologia implantada no Batalhão Rural é oriunda do governo federal, já utilizada em grandes eventos como a Copa do Mundo, e aperfeiçoada em Goiás pela Secretaria de Segurança Pública. O Centro de Comando e Controle Rural foi visitado por representantes da Colômbia, Japão e de outros estados brasileiros, que buscam mais experiência.

“Temos aqui parceiros de Brasília, temos vários outros estados nos procurando para trazer um pouco de experiência e para levar o nosso know how para que toda a população brasileira seja atendida nessa demanda que foi, por muitos anos, esquecida pelos gestores públicos”, reiterou o secretário de Segurança Pública.

Para o controle do monitoramento e acompanhamento das viaturas da Polícia Militar, profissionais de diversas áreas estarão presentes no Centro de Comando, como da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Para o titular da Seapa, além de trazer segurança, as informações serão aproveitadas para a execução de políticas públicas voltadas para campo. “Vamos aproveitar todos esses dados e informações dos produtores rurais para trabalhar também com a inteligência de mercado, fundamentando o direcionamento de todas as nossas políticas públicas no setor agropecuário”, anunciou.

Em cerimônia de troca de comando, o Batalhão Rural ganhou seu primeiro comandante, o tenente-coronel Daniel Moreira Galvão. Além disso, Ronaldo Caiado fez o lançamento do Disque-Denúncia (62) 99631-4340, especificamente para atendimento de ocorrências dos produtores rurais, em todo o Estado de Goiás.

Também participaram do evento os deputados federais José Mário Schreiner e Zacharias Calil, os deputados estaduais Amauri Ribeiro, Rafael Gouveia, Coronel Adailton e Cairo Salim; os secretários estaduais tenente-coronel Luiz Carlos de Alencar (Casa Militar), Valéria Torres (Comunicação); os presidentes Marcos Roberto (Detran-GO) e Sílvio Fernandes (Ipasgo); além do presidente da Aprosoja Brasil, Bartolomeu Braz; do superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges; vereadores e outras lideranças do setor rural.