Governador Ronaldo Caiado inaugura mais 20 leitos no Crer

“É um hospital referência não só em Goiás, mas no cenário nacional. A demanda não é apenas da população goiana, extrapola o Estado. São milhares de pessoas que vêm de estados vizinhos”, ressaltou o governador Ronaldo Caiado na inauguração de 20 leitos de internação no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer). Caiado visitou as novas instalações pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) e conversou com pacientes e funcionários da unidade.

Ao todo foram abertos 20 novos leitos de internação, sendo 15 destinados à reabilitação de pacientes com lesões decorrentes de Acidente Vascular Cerebral (AVC), vítimas de trauma raquimedular ou pessoas com deficiência. Os demais leitos são para a ampliação do centro cirúrgico. Hoje, o Crer atende cerca de 1.700 pacientes e realiza aproximadamente 4.200 procedimentos por dia. “Aqui o paciente do SUS é tratado em um ambiente de hospital de referência. O Crer é humanizado, tem o melhor padrão e a melhor prática da medicina”, elogiou o governador.

O vice-governador Lincoln Tejota fez um agradecimento especial à equipe do Centro de Referência. Contou que sua mãe foi uma das pacientes atendidas pelo Crer, depois de sofrer um AVC. “Eu vim aqui nesta manhã para agradecer, especialmente pelo carinho que vocês têm com cada paciente. Agradeço em nome de uma pessoa que foi paciente e viu a melhora conquistada com o trabalho de vocês, a minha mãe. Vocês mudaram a minha vida e sei que estão mudando várias outras vidas no Estado de Goiás”, destacou.

Ao percorrer as instalações, Caiado exaltou a qualidade dos novos equipamentos e da estrutura oferecida pelo Crer. “Temos enfermaria com camas com todos os recursos para atender pacientes graves, banheiro próprio, ar condicionado, acesso à televisão. Um atendimento 100% humanizado, com todos os cuidados para que as pessoas sejam bem tratadas”, apontou.

Uma das pacientes acolhidas na nova ala do hospital, a estudante brasiliense Monicky Yuka, 20, corroborou a avaliação do governador. Operada no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) há dois meses, ela foi transferida para o Crer há três semanas. “Aqui é ótimo, as instalações, o atendimento. A cama motorizada equipada com grades faz toda a diferença para mim e possibilita que eu consiga me movimentar com mais segurança”, avaliou.

Investimento

Foram investidos R$ 1 milhão e 441 mil na estruturação física da nova ala e na compra de equipamentos. O investimento, oriundo de emenda parlamentar, é resultado de encaminhamentos defendidos pelo então senador Ronaldo Caiado. “A possibilidade de abertura desses leitos é fruto de uma emenda pelo reconhecimento de que o Crer é uma unidade que impacta positivamente milhares de pessoas. Todo centavo que for investido aqui deve retornar como qualidade de trabalho para os profissionais e qualidade na assistência à saúde oferecida aos pacientes”, defendeu Ismael Alexandrino, secretário de Saúde.

Presente à solenidade, o deputado federal Zacharias Calil lembrou que a saúde é uma das prioridades da bancada goiana no Congresso Federal. Segundo ele, somente este ano já foram destinados cerca de R$ 26 milhões para Goiás. “Nossa bancada federal tem um diferencial muito grande em Brasília. Quando entramos nas salas de reuniões, todas as terças-feiras, nós não temos bandeira partidária. Nosso partido chama-se ‘Estado de Goiás’. Nossa coordenadora, deputada Flávia Morais, tem conduzido isso de maneira extremamente profissional, para que a gente possa ter a melhor medicina do Brasil”, salientou.

Também estiveram presentes o superintendente de Relações Institucionais da Agir, Sérgio Daher, e o chefe de gabinete de Gestão da Governadoria, Lyvio Luciano