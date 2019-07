Sesc Universitário oferece gincana de fim de férias para toda família

A diversão da família está garantida nesse finalzinho de mês com a Gincana de Férias no Sesc universitário, que acontece nos dias 27 e 28, das 13h às 16h. A unidade será palco de atividades gratuitas e muita animação. Os interessados podem preparar o traje de banho e anotar na agenda esse compromisso de interação e lazer com a garotada. Lembrando que o evento não é apenas para as crianças, a gincana tem uma programação para todas as idades.

Para participar não é necessário inscrição prévia, basta ser trabalhador do comércio ou dependente com cartão Sesc Atualizado.