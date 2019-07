Cidade de Goiás recebe a terceira edição do Festival Cerveja 

Cerveja gelada e comida boa, existe combinação melhor para um final de semana? Então se prepare! Entre os dias 25 e 27 de julho a cidade Goiás irá receber a terceira edição do Festival Cerveja no Mercado. Serão três dias de festa com inúmeros rótulos de cervejas, oficinas gastronômicas, boa comida, palestras sobre o mercado cervejeiro, apresentações musicais, flash day tatto e estande de caricaturas.

Nesta edição, o Senac Goiás irá ensinar como harmonizar alimentos com cada tipo de cerveja. Segundo a coordenadora Gastronômica da instituição, a chef Juliana Barroso, as receitas já estão selecionadas e serão especiais para o evento. Filé na cerveja, arroz de cerveja e costela, além das aulas kids com espetinho de chocolate são algumas das atrações das oficinas de gastronomia ofertadas pelo Senac.

O festival será realizado no Mercado Municipal com a entrada gratuita. As canecas para a apreciação das cervejas e chopps para os três dia serão vendidas por R$ 15 (a caneca vale para todos os dias). Agora se você não é o melhor entendedor de cervejas artesanais, não se preocupe! O evento proporcionará uma oficina com palestrantes e sommeliers da Associação Brasileira das Cervejarias Artesanais (ABRACERVA) para ensinar todos os detalhes do mundo cervejeiro.

Na programação musical, o primeiro dia do festival será animado com o DJ Fábio Mendonça e a banda The Hicks. Já na sexta-feira o evento será agitado com os shows do Gordo Groove e Marcos Jardim. No sábado o DJ Pablo Kossa e a banda Dom Barão encerram a festa.

Serviço

III Festival Cerveja no Mercado

Data: 25, 26 e 27 de julho de 2019

Local: Mercado Municipal da cidade de Goiás

Horários do Festival: Quinta início às 19 horas; Sexta início às 18 horas; sábado início às 14 horas

Horários das Oficinas: são diferenciados, conferir na programação

Caneca válida para os três dias: R$15,00