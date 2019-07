Inscrições abertas para curso de gestantes no Sesc Centro

Durante todos os sábados do mês de agosto o Sesc Centro abre as portas para todas as mamães. A proposta é uma programação completa para falar sobre os principais assuntos relacionados a gestação, entre eles, sinais de trabalho de parto, parto e cuidados pós-parto, adaptações à nova rotina, primeiros cuidados com o bebê, amamentação e práticas na maternidade.

Profissionais de diversas áreas estarão presentes para orientar e informar, entre eles ginecologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, pediatra, enfermeiro, nutricionista, doula e educadora perinatal. As inscrições estão abertas e devem ser feitas na unidade.

Valores

R$ 15,00 – Trabalhadores do comércio e dependentes

R$ 30,00 – Público em geral