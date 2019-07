Governador transfere capital para antiga Vila Boa e assina primeiro contrato do Goiás Empreendedor

Em comemoração aos 292 anos da querida Vila Boa, nesta quinta-feira (25/07), a cidade de Goiás torna-se a capital do Estado. Diante de moradores, turistas e autoridades, o governador Ronaldo Caiado assinou termo de instalação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em solenidade realizada em frente ao Palácio Conde dos Arcos, na Praça do Coreto. Entre os atos oficiais, foi assinado o primeiro contrato do recém-lançado Goiás Empreendedor, que beneficia uma microempresária vilaboense.

Vestido com a faixa de governador, Caiado vistoriou as tropas e viu descer pela Praça do Coreto o desfile militar. A cena, disse, provocou nostalgia porque foi ali, naquele mesmo lugar, que em sua infância e adolescência se reunia com amigos para empinar raia ou jogar bolinha de gude. O local traz lembranças do passado e desafios para o presente. “É uma cidade que emociona a todos nós, que consegue manter viva a sua história e nos impõe o dever de mantermos essa tradição, a ética, a dignidade e a transparência, construindo o que o povo deseja”, resumiu o governador.

Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Walter Carlos Lemes ressaltou a relevância histórica da primeira capital do Estado, fundada ainda no ciclo do ouro. “Goiás é nossa eterna cidade”, disse ao celebrar a transferência do Legislativo, Executivo e Judiciário. “A união e parceria de todos os poderes são a melhor forma de enfrentar as crises e cumprir com todas as tarefas constitucionais.

Já Lissauer Vieira, deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, reconheceu publicamente a satisfação em concentrar as atividades nessa cidade tão histórica. “Quero parabenizar o governador pela responsabilidade em conduzir o Estado, mantendo as tradições e a representatividade da cidade de Goiás, com todas as suas belezas naturais.”

Demandas de Goiás

Anfitriã do evento, a prefeita Selma Bastos contou que os moradores já começam a se preparar para a chegada dos três séculos de fundação, os 300 anos. Até lá, afirmou que pretende realizar muitas benfeitorias por meio de parcerias com o Governo de Goiás. Uma delas é o convênio que Caiado assinou hoje com o Hospital São Pedro de Alcântara, que vai abrir 10 leitos de UTI. O investimento anual é de R$ 10 milhões, beneficiando centenas de pessoas nas regiões dos rios Vermelho e Araguaia.

“Caiado é um homem íntegro, de reputação ilibada e que nos seus primeiros meses de governo se mostra atento aos desafios, que não são poucos. Entretanto, divide conosco o encaminhamento dos pleitos vilaboenses, ajudando a impulsionar o desenvolvimento dessa região”, elogiou Selma, ao conceder ao governador e à primeira-dama Gracinha Caiado a Comenda de Honra ao Mérito Cora Coralina. Em resposta, o governador reforçou seu posicionamento apartidário e republicano, que é o de levar benefícios aos cidadãos de cada canto de Goiás, em regime de colaboração com prefeitos.

Sobre o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o Fica, Caiado garantiu que vai promover edições durante seu governo, mas que primeiro é necessário quitar as dívidas deixadas pela gestão anterior. Ele comentou ser absurdo que filmes vencedores do ano passado terem sido anunciados, mas nunca receberem os prêmios de fato. Para realizar o Festival, Caiado busca parcerias, inclusive com o Governo Federal. E pediu apoio de universidades, artistas e prefeitura para retomar o desenvolvimento do setor cultural, a exemplo do Fica.

No setor do Turismo, o governador garantiu: “Vou entregar ao povo de Goiás o Caminho de Cora pronto, antes de terminar meu mandato”. Isso será realizado graças a um trabalho conjunto que vem sendo desenvolvido pelo Governo de Goiás, por meio do Gabinete de Políticas Sociais, com a Unesco. Serão elaborados projetos para incrementar e impulsionar o turismo nas cidades goianas, explorando suas potencialidades gastronômicas, belezas naturais e históricas.

Goiás Empreendedor

Após a cerimônia oficial, o governador se dirigiu até um estande, onde assinou a concessão do primeiro crédito do Goiás Empreendedor. O programa foi lançado na terça-feira (23/07) garantir linhas de crédito e consultoria aos goianos que desejam ampliar ou investir em novos negócios. Tânia Cris, que trabalha na área de beleza e estética, foi a contemplada com empréstimo de R$ 13 mil. “Esse dinheiro vai me ajudar a alavancar meu próprio negócio, ter minha independência, dar uma condição digna para minha família, além de empregar mais pessoas”, planejou a empresária.

A Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) espera fechar outros 14 mil contratos ao longo de um ano. “Não existe ação social mais eficaz que a geração de empregos”, exaltou Caiado após assinar o contrato e desejar sorte à empreendedora. “É isso que faremos nesse governo, criar condições, dar suporte aos goianos que trabalham, geram renda e criam oportunidades.”

Participam da agenda em Goiás dezenas de secretários de Estado, deputados estaduais e federais, vereadores vilaboenses e outras autoridades.

A agenda de transferência da capital também contou com visita ao Poder Judiciário. No período da tarde, o governador e as autoridades participam das instalações do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Grande Loja Maçônica na cidade de Goiás. A quinta-feira será encerrada com a solenidade de entrega da Comenda de Ordem do Mérito Anhanguera.