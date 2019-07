Governo de Goiás lança Junta 100% digital

Em meio à abertura das celebrações pelos 292 anos da cidade de Goiás, o governador Ronaldo Caiado e o presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), Euclides Barbo, lançaram na noite desta quarta-feira (24/7) a Junta 100% Digital. O programa tem como objeto desburocratizar o processo de abertura de novas empresas em Goiás, incentivando o empreendedorismo.

“Passei toda a minha vida política brigando para que o Estado deixe de ser um peso na vida dos que produzem e geram emprego e renda. Hoje tenho a alegria de estar ao lado do presidente da Juceg, Euclides Barbo, para lançar a Junta Digital. Aqui na Cidade de Goiás, onde a Juceg nasceu, em 1900, apresentamos uma Junta inteiramente modernizada, 100% digital”, celebrou o governador ao lado do vice, Lincoln Tejota, e da primeira-dama Gracinha Caiado.

Em resumo, Caiado garantiu que a novidade “acabará com o sofrimento do goiano”, uma vez que oferece a praticidade do serviço prestado ao alcance de um clique. “Agora o cidadão pode abrir um processo de qualquer lugar do mundo, usando uma certificação digital. E se for um contrato regular, sai em instantes. É o Estado cumprindo seu papel de apoiar o cidadão. Estou muito orgulhoso dos grandes avanços da Juceg em apenas seis meses. Estamos no caminho certo.”

O presidente da Juceg usou o jargão “missão dada é missão cumprida” para dizer que o programa lançado essa noite atende a uma determinação feita pelo governador, de facilitar a vida do empreendedor goiano. A partir de agora, serviços como abrir, fechar ou alterar o cadastro de empresas poderão ser feitos pela Internet, por meio do site www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br. “O serviço estará disponível 24 horas por dia, sete dias na semana”, garantiu Euclides.

A Junta 100% Digital tem várias vantagens. Além de descartar a necessidade do empresário se deslocar em busca de atendimento presencial, a modernidade do processo vai diminuir arquivos físicos, contribuindo com a preservação do meio ambiente; agilizar os trâmites e reforçar a segurança jurídica. A ação começa a funcionar dia 1° de setembro para empresário individual; 1° de outubro para Eireli; e 1° de novembro para sociedade empresarial limitada.

Balanço Juceg

Euclides apresentou ainda números referentes ao primeiro semestre do ano que comprovam a reação de Goiás desde a ascensão de Caiado ao governo. Em seis meses, o Estado saiu do último lugar, 27°, para o 7°, no Ranking de Integração da RedeSim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios). Esse salto de 20 colocações em tão pouco tempo comprova o desempenho altamente positivo.

Sobre a criação de empresas, Goiás voltou a crescer com passos firmes e constantes. Só nesse primeiro semestre foram criadas 11.718 novas empresas. “A média nos últimos cinco anos foi de 10.355 para o mesmo período”, mostrou Euclides, ao ressaltar que o aumento em 2019 foi de 13,16%.

O lançamento da Junta 100% Digital ocorreu no Mercado Municipal da cidade de Goiás, onde artistas locais apresentaram música ao vivo e interpretaram poemas de Cora Coralina. Também houve um momento ecumênico, com participação de várias denominações religiosas, e foi apresentado o projeto Araguaia – Piracema das Artes, que realizará exposições sobre as belezas do rio. O governador, inclusive, foi presenteado com uma tela pintada à mão e recebeu o certificado de Amigo do Araguaia.

Transferência da capital

A charmosa Goiás está em festa. Patrimônio cultural da humanidade, a cidade completa 292 anos nesta quinta-feira (25/7). E como já é tradição, o Governo de Goiás realiza a transferência para a antiga capital. A agenda já começou na quarta-feira, com a inauguração da reforma do 2° Batalhão de Polícia Militar Rodoviário, na GO-070. Na sequência, Caiado visitou a Casa de Cora para anunciar que em 20 de agosto, quando a poetisa faria 130 anos, decretará o Ano de Cora.

Nesta quinta-feira (25/7), Ronaldo Caiado fará a instalação dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo e o descerramento de placas de inauguração de obras em Goiás. Além disso, serão instalados o Ministério Público do Estado (MP-GO), a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), a Grande Loja Maçônica de Goiás. Ainda na quinta-feira ocorre a solenidade de entrega da Comenda da Ordem de Mérito Anhanguera e será assinado o convênio entre o Governo de Goiás e o Hospital São Pedro de Alcântara.

Já na sexta-feira (26/7), encerrando a agenda na antiga Vila Boa, haverá a visita do Bispo Diocesano Dom Eugênio Rixen, e o governador acompanhará a missa em louvor à Padroeira do Estado, Nossa Senhora de Sant’Ana.