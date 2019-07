CineMaterna no Flamboyant exibe O Rei Leão

Nesta quarta-feira, 31 de julho, o CineMaterna apresenta um clássico dos filmes da Disney, o live action de “O Rei Leão”. Eleito por meio de votação, o filme conta a história de Simba, futuro rei da Pedra do Reino, idolatra seu pai, o rei Mufasa, e é fiel ao seu destino de assumir o reinado. Mas nem todos pensam da mesma maneira. Scar, irmão de Mufasa e ex-herdeiro do trono, tem seus próprios planos. A batalha pela Pedra do Reino é repleta de traição, eventos trágicos e drama, o que acaba resultando no exílio de Simba. Com a ajuda de novos e inusitados amigos, Simba terá que crescer e voltar para recuperar o que é seu por direito.

Com a direção de Jon Favreau e um elenco com nomes como Donald Glover, Florence Kasumba e Seth Rogen, a aventura estreou na liderança das bilheterias norte-americanas ao arrecadar em três dias de exibição US$ 185 milhões. O filme já soma US$ 531 milhões nas bilheterias de todos os países, contando que na China já havia estreado, segundo informações do jornal Estadão.

A sessão começa às 12h30 e as 10 primeiras mamães que chegarem com, no mínimo, meia hora de antecedência ganharão ingressos grátis. As salas são especialmente preparadas para oferecer todo o conforto e facilidades para as mães. Destaque para o áudio do filme com volume reduzido, para a iluminação leve e temperatura amena. Outros cuidados especiais são os trocadores dentro do cinema, abastecidos com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente.

Uma facilidade para as famílias é poder estacionar os carrinhos de bebês próximos à entrada da sala de cinema. É uma oportunidade para as mães curtirem filmes indicados para adultos na companhia de seus pequenos. E nesta fase tão importante da maternidade, elas ainda contam com a presença de outras mães voluntárias, prontas para ajudar em caso de necessidade.

Ficha técnica

Aventura, 1h 58 min – censura 10 anos

Diretor: Jon Favreau

Elenco: Donald Glover, Florence Kasumba e Seth Rogen