Alunos da Rede Municipal embarcam para competição de Matemática em Taiwan

Dois alunos do Educandário Espírita Eurípedes Barsanulfo, instituição conveniada à Rede Municipal de Ensino (RME), estão de malas prontas para a experiência da vida! A escola foi convidada a levar uma delegação à Asia International Mathematical Olympiad (Aimo), em Taiwan. O evento acontece entre os dias 05 e 08 de agosto, reunindo alunos de escolas públicas e privadas de 13 países. O embarque dos estudantes selecionados está confirmado para a manhã desta sexta-feira, 02.

A AIMO é uma iniciativa conjunta de três instituições mundiais dedicadas ao estímulo ao ensino da Matemática – Asian Mathematical Olympiad Union, The China Education Research Association e the Hong Kong Mathematical Olympiad Association. O objetivo é estimular o interesse pela disciplina e promover a melhoria de seu aprendizado. A competição acontece desde 2012 com a participação anual de mais de 2 mil estudantes de países como Brasil, Bulgária, Malásia e Taiwan.

A participação da instituição foi garantida após os bons resultados obtidos na edição brasileira da Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras. Alunos de cinco agrupamentos receberam medalhas de ouro, prata e bronze nas etapas estadual e nacional da competição. O feito fez com que os meninos e meninas participassem de audiência com o prefeito, Iris Rezende, e secretário municipal de Educação e Esporte, Marcelo Costa. Por isso, não foi fácil para a diretora, Rita Ferreira, selecionar quem representaria a Rede na Aimo. “Como a escola participa, há 11 anos, de outras olimpíadas, foram selecionados estudantes que mais se destacaram, além de seu excelente rendimento em todas as disciplinas escolares”, explica.

Vinícius Revoredo e Maria Clara Domingos, de 14 e 15 anos, respectivamente, foram os selecionados para a competição. Durante todo o mês de julho, os dois trocaram os dias de descanso pelo preparatório intensivo para as provas, incluindo aulas de Inglês Inglês e Matemática, três vezes por semana, com material elaborado especificamente para a missão em Taiwan. Ambos são orientados pela professora de Matemática, Elizandra Borges, que também embarca com o grupo. Para Rita Ferreira, a ida dos estudantes a AIMO 2019 representa uma vitória dos vários atores envolvidos neste processo. ‘Essa importante realização vem coroar de êxito o valor que se deve dar ao professor e a todas as louváveis iniciativas de avanço dos nossos alunos’, comemora a gestora.

Além dos três representantes da instituição, a delegação é composta pelo secretário, professor Marcelo Costa, representando o prefeito, Iris Rezende. O titular da Pasta se diz orgulhoso do convite e faz questão de destacar o mérito dos alunos em obter bons resultados nesse tipo de competição. ‘Anualmente, nossos alunos têm se destacado em Olimpíadas e concursos de conhecimento, além do desenvolvimento de projetos de Inovação e Tecnologia. Entendemos que a Educação Básica é o alicerce das próximas etapas e os resultados obtidos por esta e outras unidades comprovam que estamos no caminho certo rumo à educação de qualidade que Goiânia merece’.