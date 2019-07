Procon Goiânia divulga pesquisa de preços para o Dia dos Pais

No dia 11 de agosto, se comemora o Dia dos Pais. E para ajudar o consumidor a economizar na hora da compra, o Procon Goiânia fez uma pesquisa de preço em 26 estabelecimentos comerciais, nos dias 17 a 23 de julho.

A amostra reuniu os preços de eletrônicos, celulares, tablet, calçados, ferramentas, perfumes, roupa social, camping e pesca. O objetivo é oferecer uma referência de valores ao consumidor através dos preços médios obtidos dentro da pesquisa. O levantamento é dividido em duas partes: Maiores e Menores variações.

Na parte de maiores variações foram analisados cinco produtos. Nessa categoria entram: Cinto de Couro, Camisa Social, Gravata, Vara de Pescar e Sapato Social de Couro. Maior oscilação foi encontrada no preço do cinto de couro. Os pesquisadores do Procon encontraram um cinto de maior preço por R$ 99,00 e de menor preço por R$ 19,90. Uma variação de 397,49%. Já o sapato social de couro foi encontrado de R$ 99,90 e até de R$ 188,78. Totalizando, uma variação de 88,97%. O superintende do Procon Goiânia, Walter Silva, alerta da importância da pesquisa de preço. O consumidor pode economizar até R$ 430,08.

Para os pais que gostam pescar, os filhos precisam ficar atentos aos preços. A Vara de Pescar da marca, Evolution Marine Sports 15-30 Lbs, apresentou uma variação de preço de até 97,24% de uma loja para outra. A mesma vara estava sendo vendida por R$ 76,00 em uma loja e em outra por R$ 149,90, ou seja, se o consumidor não pesquisar pode pagar cerca de 79 reais a mais num mesmo presente.

Produtos de menores variações

A Gerência de Cálculo e Pesquisa do Procon listaram cinco presentes que tiveram as menores variações. Os produtos são: Barraca de camping para seis pessoas, perfume nacional e importado, caixa térmica de 28 litros e Iphone. Em contrapartida, a barraca de camping obteve menos alteração. A variação foi de 2,72%. Em uma loja, o consumidor pode encontrar uma barraca de R$ 584,00 e de até R$ 599,90.

Os aparelhos celulares obtiveram uma variação de 11,11% a menos. Um Iphone, XS 64Gb, pode variar de R$5.669,10 a R$6.229,00. Como está próximo o Dia dos Pais, quem ainda não comprou o presente pode se deparar com o produto apresentado na pesquisa com um valor maior ou menor. A pesquisa de preço faz o consumidor economizar cerca de R$ 692,80.

“Temos que ter cuidado para adquirir o produto que nós estamos necessitando. Não ficar com o equipamento de última geração, se nós utilizamos somente 30 ou 40% da capacidade que ele pode nos oferecer. Adequar o produto, a minha necessidade”, orienta Walter Silva.

O preço médio de um perfume nacional de 50 ml pode sair de R$ 250 até R$259, ou seja, uma variação de 3,60%. Já um perfume importado de 75 ml tem valor médio de R$349,00 e preço máximo de R$379,00. A diferença de 8,601%.

Orientações

Por isto, antes de comprar é importante pesquisar preços e opções com atenção, para avaliar o que cabe no bolso. O consumidor também deve observar a qualidade do produto. “Lembrando que a troca de produtos, quando se tratar de peças do vestuário como roupas, calçados e etc. O presenteado não gostou ou não serviu, saiba que o lojista não é obrigado a efetuar a troca. Neste caso, antes de finalizar a compra, avalie a possibilidade de troca e o prazo para que seja efetivada”, explica o superintende.

O Procon Municipal realizou a coleta de preços em lojas físicas e virtuais. Os produtos foram analisados exatamente da mesma marca e modelo. Com exceção da roupa social, os fiscais levaram em consideração o menor preço. A amostra final totalizou 29 produtos.