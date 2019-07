Confira a programação de agosto do Teatro Sesc Centro

Neste mês de agosto o Teatro Sesc Centro está recheado de atrações imperdíveis, dentre elas, várias são gratuitas. O palco vai receber nomes nacionais como Simoninha e Léo Maia, além de grupos e artistas goianos, do Paraná e Distrito Federal com shows e apresentações para crianças e adultos. A programação está incrível e conta com música, dança, circo, teatro e cinema infantil.

O almoço com muita animação estará garantido todas às sextas do mês, às 12h, com o show “Música Viva” do grupo Violino Lounge. E durante às segundas-feiras, às 18h30, haverá happy hour na varanda com o cantor Dú Oliveira em seu show acústico.

Além de apresentações dentro do Teatro, o público vai contar com o show “A Dona da Roda” na Rua 15 – Encontro de Brechós, no próximo domingo (04), às 17h.

A criançada vai amar o cinema especialmente preparado para elas nos dias 03, 10 e 17 de agosto, às 14h. É a Sessão Pipoca que tem entrada gratuita com retirada antecipada de ingressos na unidade.

O Teatro Sesc Centro fica no Sesc Centro, localizado na Rua 15, esquina com Rua 19, Centro – Goiânia (GO). Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência pelo site sescgo.com.br/eventos.

SESSÃO PIPOCA

Data: 3, 10 e 17/08 (Sábados)

Hora: 14h

Local: Teatro Sesc Centro

O grilo feliz e os insetos gigantes

Classificação etária: livre

Wichie e o tesouro dos deuses

Classificação etária: 6 anos

O menino da porteira

Classificação etária: 12 anos

Entrada gratuita mediante retirada antecipada de ingressos.

ESPETÁCULO: O PEQUENO PRÍNCIPE

Data: 03 e 17/08 (Sábados)

Hora: 16h

Local: Teatro Sesc Centro

Grupo: Cia Oops!.. (go)

Gênero: Teatro infantil

Classificação indicativa: Livre

Duração: 50 min

Sinopse:

Três clowns estão prestes a embarcar em uma divertida aventura rumo ao planeta b612 e demais conexões e convidam o público a viajar junto pelo universo da imaginação e do lúdico. Uma adaptação irreverente da clássica história de Antoine de Saint-Exupéry, tendo a música ao vivo como elo.

Ingressos:

R$ 5 – TRABALHADORES DO COMÉRCIO E DEPENDENTES

R$ 15 – INTEIRA

R$ 7,50 – MEIA-ENTRADA

R$ 6,50 – CONVENIADOS

SHOW: A DONA DA RODA

Data: 04/08 (Domingo)

Hora: 17h

Local: Rua 15 – Encontro de Brechós

Grupo: Dona da Roda (GO)

Gênero: Música

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse:

Formada por 13 mulheres, cantoras e instrumentistas, Dona da roda chega ao Teatro Sesc Centro com repertório que faz uma grande homenagem ao samba. O grupo nasceu da vontade e necessidade de fortalecer a cena musical feita por mulheres no estado de Goiás.

Entrada gratuita.

SHOW – LANÇAMENTO DE DVD DA BANDA AEROPACAS

Data: 07/08 (Quarta)

Hora: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Grupo: Charles D’Artagnan (GO)

Gênero: Música

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 50 min

Sinopse:

Dessa vez, Charles D’Artagnan, além de tocar vários instrumentos, prioriza a voz e apresenta com a Banda Aeropacas um show bem pop rock e com alguma influência da MPB, misturando composições próprias com hits da música pop. A banda é formada também por Hulck Pontes (baixo), Marcos Aurélio (guitarra), Fred Praxedes (teclados) e Markim (bateria).

Ingressos:

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

ESPETÁCULO: DESTROS SINISTROS

Data: 08 e 09/08 (Quinta e sexta)

Hora: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Grupo: Solos (GO)

Gênero: Teatro

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 50 min

Sinopse:

O texto se desenrola a partir de diversas situações, aparentemente aleatórias, que, juntas, refletem os dias atuais, onde tudo é meio real, meio virtual e totalmente superficial. Uma sátira dos dias atuais, em especial da internet, que traça um paralelo entre os conflitos internos do indivíduo e os coletivos, mostrando como um influencia o outro a ponto de produzir certos absurdos.

Ingressos:

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

ESPETÁCULO: A FANTÁSTICA MÁQUINA HUMANA

Data: 10/08 (Sábado)

Hora: 16h

Local: Teatro Sesc Centro

Grupo: Grupo Sonhus (GO)

Gênero: Teatro Infantil

Classificação Indicativa: LIVRE

Duração: 50 min

Sinopse:

Três crianças contam e sonham a história do primeiro voo sobre o oceano trilhado por Charles Lindbergh, que cruzou o oceano Atlântico em um avião monomotor. Elas revivem essa grande aventura no céu, sempre lutando e acreditando que o sonho é possível. O espetáculo é fruto do desejo de levar o universo de Bertolt Brecht a essa faixa etária.

Ingressos:

R$ 5 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 6,50 – Conveniados

R$ 7,50 – Meia-entrada

R$ 15 – Inteira

SHOW: SIMONINHA

Data: 15/08 (Quinta)

Hora: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Artista: Simoninha

Gênero: música

Classificação indicativa: 10 anos

Duração: 80 min

Sinopse:

Considerado um dos artistas mais respeitados da atual Música Popular Brasileira e acompanhado por talentosos músicos, Simoninha chega ao Teatro Sesc Centro com releituras de grandes nomes do samba e da MPB. Um show para alegrar e animar o público.

Ingressos:

R$ 10 – trabalhadores do comércio com cartão Sesc atualizado

R$ 40 – inteira

R$ 20 – meia

SHOW: O BAILE DO SÍNDICO COM LÉO MAIA

Data: 16/08 (Sexta)

Hora: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Artista: Léo Maia

Gênero: música

Classificação indicativa: 10 anos

Duração: 80 min

Sinopse:

Léo Maia faz releituras de canções eternizadas na voz inesquecível do pai: Azul da cor do mar, Gostava tanto de você, Não quero dinheiro, entre outras tantas inesquecíveis e que emocionam gerações.

Ingressos:

R$ 10 – trabalhadores do comércio com cartão Sesc atualizado

R$ 40 – inteira

R$ 20 – meia

ESPETÁCULO: STATUS QUO

Data: 21 e 22/08 (Quarta e Quinta)

Hora: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Grupo: Hexen (GO)

Gênero: Danças urbanas

Classificação indicativa: 10 anos

Duração: 60 min

Sinopse:

O espetáculo de estreia do grupo Hexen, formado por bailarinos goianos, tem como intuito promover uma narração dançante de uma brevidade do cotidiano das danças urbanas. Enquadrando cenas e situações bastante comuns na representatividade dessa arte, conta por meio de movimentos o que compõe tudo que eles são: a paixão viva pela rua. Um espetáculo que compartilha energia!

Ingressos:

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

II MOSTRA FEMININA DE DANÇAS URBANAS

R(EXISTIR)

Data: 23 e 24/08 (Sexta e sábado)

Hora: 19h às 21h

Local: Sesc Centro

Grupo: Coletivo Papo Delas

Gênero: Danças urbanas

Classificação indicativa: Livre

Duração: 120 min

Sinopse:

Abre os olhos, levanta, trabalha, estuda, ama, diz, chora, não acredita, subjuga, luta, vive em um mundo entre o existir e o viver. Não apenas estamos ou somos: r(existimos). Assim, a II Mostra Feminina de Danças Urbanas tem o público feminino como protagonista da arte e das danças urbanas, com uma programação imperdível durante dois dias, no Sesc Centro.

Ingressos:

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

Batalha de Danças Urbanas All Style – Batalha das Minas

Data: 24/08 (Sábado)

Hora: 15h às 17h

Grupo: Coletivo Papo Delas

Gênero: Danças urbanas

Classificação indicativa: Livre

Duração: 120 min

Sinopse:

A batalha é o momento em que somos expostos ao nosso próprio conhecimento, a nossa própria resistência. Assim, vem aí a primeira Batalha das Minas em Goiânia. Inscrições pelo e-mail: coletivopapodelas@outlook.com. Vem!

Inscrições: R$ 20 por participante

Entrada para o público: 1 kg de alimento

ESPETÁCULO: PARA NÃO MORRER

Data: 29/08 (Quinta)

Hora: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Artista: Nena Inoue (PR)

Gênero: Teatro

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 60 min

Sinopse:

Com base na obra de Eduardo Galeano, o espetáculo aborda temáticas femininas e traz histórias verídicas de mulheres que deram a vida pela liberdade e justiça. Uma forma de dar voz às mulheres não vistas, não lembradas… Sobre as mulheres de ontem e de hoje. Com este solo, Nena Inoue recebeu o Prêmio Shell de Melhor Atriz de 2019.

Ingressos:

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

ESPETÁCULO: LOCOMOTIVA MÁGICA

Data: 24 e 31/08 (Sábados)

Hora: 15h

Local: Teatro Sesc Centro

Grupo/artista: Daniel Duarte (DF)

Gênero: circo

Classificação indicativa: Livre

Duração: 60 min

Sinopse:

O mágico Daniel Duarte realiza um show divertido e interativo, utilizando técnicas e truques tradicionais de mágica envolvendo as crianças de forma lúdica. A mágica é uma modalidade do circo tradicional e cumpre um papel fundamental no imaginário de crianças e adultos que por um momento cruzam a barreira entre o impossível e o possível.

Entrada gratuita com retirada antecipada de ingressos.

SHOW: MÚSICA VIVA

Datas: 09, 16, 23, 30 de agosto (Sextas)

Hora: 12h

Local: Varanda Sesc Centro

Grupo/Artista: Violino Lounge

Gênero: Música

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse:

Com um vasto repertório da música brasileira e mundial, a banda Violino Lounge traz ao Teatro Sesc Centro uma seleção plural de músicas que atravessam décadas: MPB, clássica, tango e o bom e velho rock’n roll. Um repertório vivo que já emocionou e ainda emociona muitas pessoas!

Entrada gratuita.

SHOW: DU OLIVEIRA ACÚSTICO – Happy hour na varanda

Datas: 05, 12, 19, 26 (Segundas)

Hora: 18h30

Local: Varanda Sesc Centro

Grupo/Artista: Du Oliveira e convidados (GO)

Gênero: Música

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 60 min

Local: Varanda Sesc Centro –

Sinopse:

Este show rememora a trajetória da formação artística de Dú Oliveira, por meio das canções de seus principais influenciadores – nomes de peso como Chico Buarque, João Bosco, Caetano Veloso e Milton Nascimento. Simplesmente imperdível!

Entrada gratuita.

SHOW: LANÇAMENTO DO NOVO ÁLBUM DA BANDA SUPERNOVA

Data: 30 (Sexta)

Hora: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Grupo/Artista: Banda Supernova (GO)

Gênero: Música

Classificação Indicativa: Livre

Sinopse:

A banda goiana de indie rock traz neste segundo disco uma nova proposta, adicionando uma pegada dançante e uma sonoridade rica em detalhes harmônicos, com guitarras assobiáveis e uma “cozinha” conhecida por trabalhar em perfeita simetria. A banda é formada por Domis Wagner (vocal/violão), Gabriel Gueiros (guitarra), Paulo Roberto (bateria) e Ricardo Cavalcante (baixo).

Ingressos:

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

SHOW: CASQUINHA MPBEIBE

Data: 31/08 (Sábado)

Hora: 16h

Local: Teatro Sesc Centro

Grupo/artista: Banda Cascavelvet

Gênero: música

Classificação indicativa: Livre

Duração: 60 min

Sinopse:

Neste novo show, um repertório preparado para hipnotizar com clássicos do imaginário infantil da MPB, do rock e por meio de arranjos divertidos e inusitados. De Plunct plact zum, de Raulzito, passando por Sítio do pica-pau-amarelo, de Gil, e Leãozinho, de Caetano, a banda faz um voo rasante por canções infantis célebres na Música Popular Brasileira.

Ingressos:

R$ 5 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 6,50 – Conveniados

R$ 7,50 – Meia-entrada

R$ 15 – Inteira

OFICINAS CRIATIVAS COM CIA TEATRAL OOPS!..

Horário: 19h às 21h

Local: Sala multiuso 1 – Sesc Centro

30 vagas para cada oficina

Público-alvo: atores, bailarinos, estudantes de Artes Cênicas e interessados em teatro de um modo geral.

Classificação: a partir de 16 anos

PROCESSOS DE CRIAÇÃO – 05 a 09/08

A proposta é compartilhar, por de uma visão cronológica da história teatral, o conhecimento sobre as principais técnicas para formação e preparação de atores e criação de personagens. Assim, poderão ser compreendidos os diferentes processos criativos de acordo com estilos e estéticas de cada período até a contemporaneidade, caracterizada pela hibridização das linguagens.

POÉTICA DA VOZ – 12 a 16/08

A ideia é transformar a voz cotidiana, superando-a e permitindo que a musicalidade da voz seja também produtora de sentidos. Essa poética vocal não é estritamente técnica – está mais ligada aos processos criativos, dependendo da coesão entre a organicidade e a técnica.

INSCRIÇÕES GRATUITAS ANTECIPADAS PELO SITE – VIA SELEÇÃO DE CURRÍCULOS.