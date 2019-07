Confira as vagas de emprego desta quarta-feira

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), oferece nesta quarta-feira, 31, 411 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Desse número, 147 são para pessoas com deficiência.

Os interessados devemos pontos de atendimento do Sine Municipal, localizados no Edifício Parthenon Center, no Setor Central e nas lojas Atende Fácil, do Paço Municipal e Estação Ferroviária, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.

Os cidadãos podem acessar também o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis. Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android.

Vagas geral:

Ajudante de açougueiro (comércio) 1

Ajudante de serralheiro 2

Almoxarife 1

Analista de marketing 3

Analista de suporte técnico 2

Armador de ferros 1

Arte-finalista 1

Assistente de vendas 1

Atendente de padaria 1

Atendente de telemarketing 1

Auxiliar administrativo 1

Auxiliar de cozinha 1

Auxiliar de escrituração fiscal 1

Auxiliar de padeiro 1

Auxiliar de pessoal 3

Borracheiro 1

Comprador 1

Contador 1

Corretor de imóveis 3

Corretor de seguros 1

Costureira de máquina reta 3

Costureira em geral 9

Cozinheiro industrial 2

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 2

Eletricista 2

Eletricista de rede 50

Empacotador, a mão 4

Encarregado de almoxarifado 1

Encarregado de seção de controle de produção 1

Engenheiro civil 1

Estilista de moda 1

Estoquista 6

Faturista 1

Fisioterapeuta geral 3

Gesseiro montador 12

Instalador de equipamentos de comunicação 3

Instalador de insulfilm 1

Instalador de tubulações de gás combustível (produção e distribuição) 2

Jardineiro 1

Lavador de automóveis 2

Manicure 10

Massoterapeuta 2

Mecânico 2

Mecânico 1

Mecânico de auto em geral 2

Mecânico de automóvel 2

Mecânico de equipamentos industriais 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial 1

Modelista 3

Montador de acessórios 2

Montador de estruturas metálicas 4

Motorista de caminhão 20

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1

Operador de caixa lotérico 2

Operador de caldeira 1

Passador de roupas 3

Pedreiro 2

Pintor de obras 2

Promotor de vendas 1

Representante comercial autônomo 8

Serralheiro 3

Servente de limpeza 30

Soldador 6

Supervisor de cozinha 1

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) 1

Torneiro mecânico 1

Vendedor de comércio varejista 3

Vendedor de consórcio 1

Vendedor de serviços 1

Vendedor interno 1

Vendedor pracista 13

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas de serviços 1

Ajudante de motorista 5

Ajudante de padeiro 16

Assistente administrativo 4

Assistente de vendas 1

Atendente de lojas 3

Auxiliar de armazenamento 22

Auxiliar de expedição 1

Auxiliar de limpeza 4

Auxiliar de linha de produção 10

Auxiliar de logistica 5

Auxiliar de padeiro 3

Empacotador, a mão 2

Estoquista 3

Motorista de caminhão 5

Operador de caixa 28

Repositor de mercadorias 29

Vigilante 5