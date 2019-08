Governo de Goiás amplia para R$ 600 mil o repasse à Santa Casa de Anápolis

A cidade de Anápolis celebra mais uma conquista no dia em que completou 112 anos de História. O governador Ronaldo Caiado ampliou o repasse mensal para a Santa Casa de Anápolis, elevando o valor inicial de R$ 500 mil para R$ 600 mil. Em um ano, o convênio totalizará R$ 7,2 milhões. “É um compromisso carimbando por nós. Estamos trabalhando para que a população volte a ter atendimento de qualidade. Hoje foi sem dúvida um dia especial. Anápolis, há muitos anos, não assistia um momento como este, com a visita do presidente e toda sua comitiva com ministro de Estados, além das entregas na Saúde e assinatura, após de mais de 30 anos de espera, de um contrato de concessão que vai mudar totalmente a história da cidade”, concluiu Caiado.

Caiado passou boa parte desta quarta-feira (31/7) no município, na celebração dos 112 anos de Anápolis. O primeiro compromisso da agenda foi o desfile cívico-militar. Acompanhado da primeira-dama Gracinha Caiado e o vice-governador Lincoln Tejota, Caiado foi recepcionado pelo prefeito Roberto Naves e a primeira-dama da cidade, Vivian Naves. “Anápolis é nossa ‘Manchester’ goiana. Vamos trabalhar para que seja referência em qualidade de vida em Goiás. Como anapolino, eu estou extremamente orgulhoso pelos seus 112 anos”, reconheceu o governador, que comentou suas lembranças: “Este desfile despertou recordações de quando eu era estudante no Colégio São Francisco e fazíamos esse mesmo trajeto”. “Anápolis teve uma festa do tamanho que merece, à altura de sua importância para o Estado e todo o País”, sublinhou o prefeito.

Os dois líderes participaram da solenidade de hasteamento da bandeira e execução do Hino Nacional, nas proximidades da Praça Bom Jesus, lotada por populares e lideranças políticas. Dentre os expectadores estava a anapolina Maria Silva Cunha de Jesus, que, com os três filhos pequenos, aguardava o desfile da primogênita. “É muito importante para transmitir a eles a noção de civismo e amor à pátria e à cidade em que vivem”, disse a mãe, que também estava na expectativa por ver Caiado e Bolsonaro de perto. “Nem que seja um ‘tchauzinho’ de longe. Estamos muito esperançosos com o trabalho deles”, afirmou.

Geraldo dos Santos também estava com a filha. O morador apreciava a solenidade, na expectativa da vinda do presidente. “A presença de Bolsonaro e Caiado enche a cidade de prestígio, atraindo mais interesse dos investidores, o que é muito bom para o nosso segmento empresarial”, avaliou. O desfile teve a presença de tropas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, de estudantes dos colégios militares, Banda TG Mista, Associação dos Vigilantes de Anápolis, Banda do Colégio Estadual Leinny Lope, Clube Rotary, de Samara Ferreira (Miss Anápolis) e Banda Racional.

Prestigiaram a solenidade no palanque, ao lado do governador, os secretários Rodney Miranda (Segurança Pública), Ismael Alexandrino (Saúde), Wilder Morais (Industria, Comércio e Turismo), Adriano Rocha Lima (Desenvolvimento e Inovação), Edival Lourenço (Cultura), tenente-coronel Luiz Carlos de Alencar (Casa Militar); o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Dewislon Adelino Mateus, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato Brum; o presidente da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR), Eurípedes Barsanulfo; o senador Luiz do Carmo; os deputados federais João Campos e Adriano do Baldy; os deputados estaduais Coronel Adailton, Cairo Salim, Rafael Gouveia, Amilton Filho e Paulo Vitor; além de outras lideranças políticas e eclesiásticas.

UPA

Terminado o desfile, o governador Ronaldo Caiado seguiu para a solenidade no Porto Seco Centro-Oeste, onde recepcionou o presidente da República, Jair Bolsonaro, ministros, além dos representantes da empresa Rumo Logística, para a assinatura do contrato de concessão dos tramos central e sul da Ferrovia Norte-Sul. Após a solenidade, Caiado visitou o Restaurante Popular, na Vila Jaiara, onde almoçou acompanhado pelo prefeito Roberto Naves.

A agenda em Anápolis se encerrou com a visita às instalações da UPA Perfil Pediátrico. Segundo o prefeito, a unidade já está em pleno funcionamento e é exemplo do carinho da Prefeitura e servidores com as crianças anapolinas. “Isso que é a nova política: colocar os interesses da sociedade acima dos interesses pessoais e partidários. É o que eu, governador Caiado e presidente Bolsonaro temos demonstrado”, afirmou o prefeito.