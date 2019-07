Rede municipal de ensino volta às aulas nesta quinta-feira, 01

As férias dos alunos da rede municipal de educação chegam ao fim. Nesta quinta-feira, 1, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) inicia o segundo semestre letivo de 2019 nas unidades educacionais da Capital. A solenidade de abertura do semestre acontece na Escola Municipal Residencial Itaipu, às 7h, e conta com apresentações culturais e a presença do secretário municipal de educação, Marcelo Costa.

A instituição atende 1050 alunos em três turnos, sendo os ciclos I e II, do 1º ao 6º ano no matutino e vespertino e no noturno a modalidade Educação para Adolescentes Jovens e Adultos (Eaja). A escola vai fazer a acolhida dos educandos com apresentações culturais e tour pela unidade.

Ao todo, cerca de 104 mil educandos retomam as atividades escolares nos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e na modalidade Eaja, em 365 instituições. O segundo semestre terá 94 dias, totalizando 202 dias letivos no ano, conforme a exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. O ano letivo termina no dia 13 de dezembro.

Nesse semestre, a prefeitura entrega para a população mais sete escolas de tempo integral, ampliando o número de vagas em diversas regiões da Capital. Entre elas, a Escola Municipal Professora Lousinha do Residencial Itamaracá. A unidade contará com 12 salas de aula, compreendendo atendimento a aproximadamente 250 crianças da região, com educação infantil e ensino fundamental.