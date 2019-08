Prefeitura de Goiânia expande Família Fácil

Dando continuidade ao processo de desburocratização da administração pública da capital, iniciado com a implantação do sistema de automatização Família Fácil, lançado em março de 2017, o Prefeito Iris Rezende assinou nesta quarta-feira, 31, o decreto que simplifica e torna mais rápida a análise de processos para emissão de Certidões de Limites, Confrontações e Demarcações no município de Goiânia.

Fruto de uma série de estudos realizados por técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplahn) que busca a implementação de processos e ferramentas de gestão para tornar os serviços prestados pela Prefeitura de Goiânia mais acessíveis ao contribuinte.

Para o prefeito Iris Rezende, o novo sistema segue o cronograma de vários processos já implementados pela atual gestão que busca assim como esse desburocratizar a emissão de certidões. “Goiânia sai na frente de outras cidades, desde que assumi a prefeitura sempre trabalhei para facilitar o trabalho não só da população, mas também do empresário”, destaca

Segundo o secretário de Planejamento, Henrique Alves a gestão vai oferecer serviços mais rápidos e eficientes. “A automatização de alguns serviços e a revisão de procedimentos para análise de outros tem trazido maior agilidade e eficiência aos serviços prestados pela gestão, minimizando o tempo de espera dos contribuintes e otimizando o trabalho dos servidores do município.”, destaca.

Principal mudança trazida pelo novo modelo simplificado para a emissão de Certidões de Limites, Confrontações e Demarcações, está a liberação para que um profissional técnico assine e se responsabilize por todas as informações prestadas no projeto. Desta forma, assim como nas análises de projetos do Alvará Mais Fácil, a Seplanh emitirá a certidão conforme as informações prestadas e, num segundo momento, procederá a vistoria in loco para confirmação dos dados prestados.

“Assim como procedemos com os alvarás de construção, a partir de agora o contribuinte e o profissional que assina o projeto serão os responsáveis pelas informações prestadas ao município quando da solicitação da certidão de limites, confrontações e demarcações, podendo responder legalmente em caso de má fé das informações prestadas”, afirma Henrique Alves.