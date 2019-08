Prefeitura faz parcerias com estado para evitar queimadas no parque Altamiro de Moura Pacheco

Uma força-tarefa será realizada no parque estadual Altamiro de Moura Pacheco, localizado no Km 127 da BR-153, para viabilizar um aceiro, método que evita queimadas em período de estiagem. A iniciativa é resultado de reunião, realizada nesta quarta-feira (31/07), no Paço Municipal, entre o prefeito Iris Rezende, a secretária de estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Andréa Vulcanis, o tenente-coronel Thiago Dias, do Corpo de Bombeiros, coordenador-geral da operação Cerrado Vivo, e o presidente da agência municipal de Meio Ambiente (Amma), Gilberto Marques Neto.

Após solicitação do comando do Corpo de Bombeiros, o prefeito autorizou a Amma para que forneça máquinas e técnicos a fim de evitar queimadas na unidade de conservação que faz parte do manancial do sistema João Leite, que abastece a região metropolitana de Goiânia. “É uma área importante que foi transformada em parque no ano de 1991, quando eu era governador, e precisa de proteção, sobretudo por estar na cabeceira do João Leite”, destaca Iris.

De acordo com o tenente-coronel Thiago Dias, o trabalho conjunto pode se estender para além da unidade de conservação. “Podemos realizar parcerias para manutenção de parques e áreas verdes da capital”, sugere.

A força-tarefa será uma espécie de mutirão no parque e faz parte da operação que foi lançada, no início de junho, para prevenir e controlar incêndios em vegetação e áreas urbanas.

Sobre o abastecimento de água na capital, a secretária Andréa Vulcanis garante que todas as medidas para manutenção da segurança hídrica na região metropolitana estão sendo tomadas. “A preocupação é uma só: o meio ambiente e a preservação do cerrado”, disse ela.

O presidente da Amma, Gilberto Marques Neto, afirma que “o prefeito é um defensor do meio ambiente, é intransigente com as regras”. De acordo com ele, “sempre foi assim e não seria diferente”. Segundo projeta, “sem dúvida iremos fazer muitas parcerias com o governo do estado para conservação de nossas áreas verdes, para a garantia da qualidade do ar e da segurança hídrica”.

A superintendente de unidades de Conservação e Regularização da Semad, Janaína Rocha, agradeceu a disposição de Iris no sentido de ajudar na preservação do cerrado. “Percebo o compromisso que o prefeito tem no que diz respeito ao meio ambiente e ficamos felizes com a parceria que vai contribuir para manutenção de áreas importantes que dão manutenção aos mananciais e evitar queimadas que também prejudicam o ar”, celebra.