Sertanejo é atração no happy hour do Lozandes Shopping

O cantor e compositor sertanejo Leandro Romes é atração da próxima edição do Happy Hour do Lozandes Shopping, nesta sexta-feira (02/08), a partir das 18 horas. O artista se apresentará na praça de alimentação do centro de compras, que fica no setor Park Lozandes, na região leste de Goiânia. A entrada é gratuita.

Há quatro anos em carreira solo, o cantor e compositor é natural de Mara Rosa, no norte de Goiás, e aprendeu a tocar violão com o avô. Ele iniciou a carreira musical em 2008 com a dupla Leandro e Alex, mas logo montou com um irmão e um primo o trio de forrónejo LDA (sigla dos nomes Leandro, Daniel e Abraão), que depois passou a se chamar Blits do Forró. “Fizemos shows em várias cidades pelo interior do estado, foi muito bom! Mas nosso empresário teve um problema e tivemos que desfazer a banda”, explica o cantor.

A partir de então, Leandro conta que finalmente conseguiu colocar em prática o plano inicial de fazer dupla com o irmão e surgiu Leandro Romes e Daniel. Ele lembra que embora o começo tenha sido difícil nunca desistiu do sonho da música. “Além do trabalho da dupla, tínhamos uma fábrica de sofá, mas essa vida é muito difícil, além disso meu irmão formou família e tivemos que nos separar. Ele ficou com os sofás e eu com a música”, brinca.

Apesar da preferência pelo sertanejo, o cantor afirma que é eclético em suas apresentações e que sempre atende também aos pedidos feitos pelo público de sucessos de outros estilos. Além disso, durante o show ele mescla músicas de vários cantores e suas mais de 30 composições, que são inspiradas em suas experiências de vida.