No Mutirão da Prefeitura de Goiânia, Seduc realiza aulão do Enem 

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) promove neste sábado, 03/08, um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, durante o evento Mutirão da Prefeitura de Goiânia. O aulão é gratuito e aberto às pessoas que farão as provas do Enem, que neste ano, serão realizadas no mês de novembro.

As disciplinas do aulão, que vai das 8 às 11h, serão Geografia e Química. Na aula de Geografia será abordado o tema Capitalismo e Globalização. Já o conteúdo da aula de Química será Química Orgânica. O aulão faz parte do Mutirão da Prefeitura, que será realizado na Avenida GB-27, no Jardim Guanabara.

Goiás Bem no Enem

Os aulões preparatórios para o Enem, como este do próximo sábado, integram o Programa Goiás Bem no Enem, uma ação do Governo de Goiás, ofertada pela Seduc em parceria com a TV Brasil Central. Os conteúdos do Goiás Bem no Enem são veiculados, semanalmente, pela TV Brasil Central, com aulas inéditas aos sábados, a partir das 8h30. Essas aulas são reprisadas às segundas-feiras, às 7h30 e às 14 horas.

Ainda dentro do Programa, a partir deste sábado serão realizados aulões também nas cidades do interior do Estado. Os eventos serão realizados pelos coordenadores regionais de educação (CREs), nas 40 regionais, em parceria com as escolas da rede estadual de cada município. Nas regionais, também serão abordados os mesmos temas, conforme o cronograma estabelecido pela Seduc.

O programa Goiás Bem no Enem oferece, ainda, diversos conteúdos via redes sociais, com informações, dicas e lives no Youtube, Facebook e Instagram, além de ambiente virtual de aprendizagem (www.escolavirtual.educacao.go.gov.br). São vídeo-aulas, conteúdo em PDF, lista de exercícios, simulados com gabaritos para correção e fórum de dúvidas com foco nas áreas de conhecimento do exame.