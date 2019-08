Escola estadual comemora Dia do Estudante com ações sustentáveis

Nesta terça-feira (6/8), às 9 horas, o Colégio Estadual Dom Fernando I, em Goiânia, apresentará o projeto “Viver com Sustentabilidade e Energia”, desenvolvido por alunos do ensino médio e professores da instituição. Cerca de 200 alunos participam ativamente da ação, que intensifica a melhoria das práticas de ensino, integrando matérias como física, química e biologia. O projeto abre espaço para o debate a respeito da educação ambiental e promove ações sustentáveis para os problemas existentes na escola e na comunidade.

Conforme explica a diretora da escola, Idalisa Brasil, no Dom Fernando I, a água descartada pelo ar condicionado é aproveitada por meio do bombeamento com energia solar, contendo placas fotovoltáicas. Assim, a água é bombeada e utilizada na irrigação do jardim e abastecimento da horta hidropônica, que produz hortaliças utilizadas pela merenda escolar.

Ainda na iniciativa, o lixo orgânico produzido na escola é transformado em biogás por meio do biodigestor. A escola tem ainda uma parceria com a Cooperativa de Reciclagem de Lixo (COOPREC), por meio da qual a escola amplia a coleta seletiva e auxilia na geração de renda para famílias da região, e, em muitos casos, para as famílias dos alunos da escola.