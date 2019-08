SMT faz campanha de volta às aulas em nove bairros da capital

Com o tema “No trânsito, dê sentido à vida”, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) vai realizar a partir de segunda-feira,5/8, a campanha de volta às aulas do segundo semestre de 2019.

A ação ocorrerá até o dia 9/8 em nove bairros da capital com alta concentração de escolas – Setor Aeroporto, Bueno, Coimbra, Campinas, Marista, Oeste, Centro, Sul, e Jd. América. Serão atendidas 18 escolas estaduais, municipais e particulares.

O secretário Fernando Santana concederá entrevistas à imprensa, na segunda-feira, em uma das unidades das 6h30 às 7h30. (Centro Educacional Omini, Rua T-29, 1540 – St. Bueno)

De acordo com Fernando Santana, a atividade, realizada pela Gerência de Educação para o Trânsito e pela Gerência de Fiscalização, vai mobilizar 20 Agentes de Trânsito e visa promover ações que possam melhorar a qualidade e a segurança do trânsito no perímetro escolar.

O objetivo é conscientizar o pedestre da importância do uso da faixa de segurança; conscientizar sobre a importância do uso do cinto de segurança e demais dispositivos de segurança; promover o respeito e o espírito de cordialidade entre os usuários das vias; conscientizar condutores da importância do cumprimento da legislação de trânsito, principalmente nos arredores das instituições de ensino.

Ação nas escolas



Agentes de Trânsito farão o monitoramento de entradas e saídas de alunos, enfatizando aos pais e alunos o respeito à faixa de pedestre, a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e dispositivos de segurança para crianças (cadeirinhas), orientar sobre o uso correto do passeio, os transtornos causados pela fila dupla de veículos, o estacionamento em áreas proibidas, dentre outras.

Também será usado painel de led com mensagens educativas em diversos pontos desses bairros com maior densidade de escolas, para alertar os usuários da via quanto à segurança no trânsito.

As ações serão, prioritariamente, educativas, no entanto em casos que couber ação de maior rigor da lei, o auto de infração será lavrado. Por exemplo, crianças transportadas fora do assento devido de segurança regulamentado pelo CONTRAN, uso de aparelho de celular, estacionamento em esquinas, etc.

INFRAÇÕES



-ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO ESPECIFICADA PELA SINALIZACAO (TRANSPORTE ESCOLAR) LEVE 3 PONTOS R$ 88,38

-ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRE

GRAVE 5 PONTOS R$ 195,23

-ESTACIONAR IMPEDINDO A MOVIMENTACAO DE OUTRO VEICULO

MÉDIA 4 PONTOS R$ 130,16

-ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEICULO EM FILA DUPLA

GRAVE 5 PONTOS R$ 195,23

-PARAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRES

LEVE 3 PONTOS R$ 88,38

-DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANCA

GRAVE 5 PONTOS R$ 195,23

-TRANSPORTAR CRIANCA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS P/ CTB

GRAVÍSSIMA 7 PONTOS R$ 293,47

-DESOBEDECER AS ORDENS EMANADAS DA AUTORID COMPET DE TRÂNSITO OU DE SEUS AGENTES

GRAVE 5 PONTOS R$ 195,23

-ESTACIONAR EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO (PLACA PROIBIDO ESTACIONAR)

MÉDIA 4 PONTOS R$ 130,16

-ESTACIONAR EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO (PLACA PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR)

GRAVE 5 PONTOS R$ 195,23

-ESTACIONAR EM ESQUINAS

MÉDIA 4 PONTOS R$ 130,16

-ESTACIONAR NO PASSEIO

GRAVE 5 PONTOS R$ 195,23

-UTILIZAR O APARELHO CELULAR

MÉDIA 4 PONTOS R$ 130,16

-MANUSEAR APARELHO CELULAR NA DIREÇÃO DO VEÍCULO

GRAVÍSSIMA 7 PONTOS R$ 293,47

-NA ÁREA DE CRUZAMENTO DE VIAS, PREJUDICANDO A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PEDESTRES GRAVE 5 R$ 195,23