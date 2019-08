Concessionária oferece 14 vagas de emprego em Goiânia

A Mobile, nova concessionária Peugeot, inicia operações em Goiânia com oportunidades de trabalho. A empresa está com 14 vagas abertas para várias funções, sendo: 6 oportunidades para vendedor, 5 para mecânico e 3 para auxiliar administrativo. As remunerações são a partir de dois salários mínimos, e no caso do cargo de vendedor há o acréscimo de comissão.

Para a função de mecânico são exigidas formação técnica ou graduação, e experiência mínima de três anos. Para o cargo de vendedor é exigida experiência de três anos no ramo de automóveis; e para auxiliar administrativo também são necessários três anos de experiência. As contratações serão pelo regime CLT, e os interessados devem enviar currículo para administrativo@mobiliauto.com

A concessionária está instalada na Avenida T-63, próximo à Praça Nova Suiça. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 62-3773-9720.